Беларусь ввела симметричные санкции против балтийских республик

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Белорусская сторона настаивает, что проводит собственную политику в строгом соотношении с нормами международного права, сказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Отвечая на вопрос, как в МИД оценивают, тот факт, что Литва стала площадкой для встречи Эмануэля Макрона и Светланы Тихановской, он сказал, что повестка визита французского президента в литовскую столицу не удивляет. "В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения", - заявил Глаз.

По словам пресс-секретаря, поспешные контакты не будут иметь под собой практического смысла, потому что дипломатия подразумевает наличие признанных инструментов, которые помогают вести диалог.

"Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу. Кстати, вот внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и других вполне понятных, логичных принципах", - обратил внимание Глаз.

Интерес белорусского государства заключается в интересах граждан, бизнеса, торговли безопасности, инфраструктуры, что отражает ясную позицию, понятную всем партнерам.

"Глубокий, критически-мыслящий исследователь нашей независимой внешней политики подтвердит, что она также основана на ценностях, связанных с принципами международного права", - считает высокопоставленный дипломат.

"На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран", - обратил внимание он.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эта реакция была запущена по инициативе отдельных литовских политиков, на которую белорусская стороны будет отвечать, но никогда не будет самостоятельно подобное инициировать.

"И кто от этого выиграет? Может быть, лично Линас Линкявичус (глава МИД Литвы – Sputnik), которому надо сделать все, чтобы его заметили перед приближающимися выборами. На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной", - констатировал Анатолий Глаз.

Причем он напомнил, что в 2019 году литовскую республику посетили около 600 тысяч белорусов, которые при этом принесли экономике соседки почти 1 миллиард евро. Белорусские грузы дают треть загрузки для железных дорог Литвы.

"Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры. Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги", - задал он риторический ответ.

Госагентству БелТА Глаз пояснил, что Минск составил свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд этим людям теперь запрещен в страну.

Позиция Кремля

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник утром с Тихановской встретился французский лидер Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.

"Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Беларуси. Мы уважаем право и его, и ее", - заявил Песков журналистам.

Светлана Тихановская - бывший кандидат в президенты Беларуси на выборах, прошедших в августе 2020 года. По официальным данным ЦИК, в них победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция Беларуси считает победителем Тихановскую и требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.

Массовые протестные акции продолжаются в республике с 9 августа - дня выборов. Также проводятся мероприятия сторонников действующей власти.