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Посол Израиля в Минске вручил руководству МИД копии верительных грамот

29.09.2020 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Новый посол Государства Израиль в Беларуси вручил руководству белорусского внешнеполитического ведомства копии верительных грамот, сообщили в израильской дипмиссии.

YouTube / Sputnik Беларусь
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Правительство Израиля утвердило назначение нового посла в Беларуси в начале августа 2020 года, им стал кадровый дипломат Алекс Гольдман-Шайман. Он приехал в Минск в сентября.

"Сегодня копии верительных грамот были вручены, таким образом, посол вступил в должность", – сообщили Sputnik во вторник в Посольстве Израиля в Минске.

По словам собеседников агентства, впереди – вручение верительных грамот главе белорусского государства, но дату, когда это произойдет, еще не определили.

Как показывает практика, новые послы иностранных государств могут вручать белорусскому президенту верительные грамоты спустя несколько месяцев после прибытия в страну. Как правило, белорусский президент принимает верительные грамоты послов 2-3 раза в год, на церемонию приглашают сразу нескольких глав дипмиссий.

Алекс Гольдман-Шайман является кадровым дипломатом, он работал в посольстве ряда стран, в том числе в израильской дипмиссии в России. Беларусь и Израиль установили дипотношения в мае 1992 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Впереди у нового израильского посла – вручение верительных грамот главе государства, но дату, когда это произойдет, еще не определили.
 
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