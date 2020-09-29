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Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и членов правительства
29.09.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких членов белорусского правительства, говорится в сообщении МИД Великобритании.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"Великобритания ввела санкции исторического значения в отношении Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных фигур в белорусском правительстве в соответствии с новым британским режимом санкций за нарушения прав человека, объявил сегодня министр иностранных дел", - говорится в сообщении.
В заявлении указывается, что такие же санкции были введены Канадой.
Кроме президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список попал его сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев и его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, глава минского ОМОН Дмитрий Балаба и заместитель командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков. Санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание активов.
Санкции были введены в рамках независимого режима санкций, который вступил в силу в июле этого года и который позволяет Великобритании запрещать тем, кто серьезно нарушает права человека, совершать поездки в Великобританию, проводить денежные средства через британские банки или извлекать какую-либо прибыль от экономики Соединенного Королевства.
Ранее во вторник в МИД Беларуси сообщили о введении
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В МИД Великобритании пояснили, что решение принято в соответствии с новым британским режимом санкций за нарушения прав человека.
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