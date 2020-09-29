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Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Лукашенко и его приближенных

29.09.2020 18:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Канада и Великобритания ввели персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси. Возглавляют санкционный список Александр Лукашенко и его сын Виктор. Также сообщается, что ОБСЕ проведет независимое расследование фальсификации выборов и последующей после них эскалации насилия по отношению к гражданам Беларуси со стороны силовиков.

В санкционном списке, опубликованном на сайте МИД Великобритании говорится о том, что санкции вводятся совместно с Канадой «в попытке поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто несет ответственность за репрессии». МИД отмечает, что белорусские власти несут полную ответственность за систематическое нарушение прав человека в Беларуси и фальсификацию выборов.

В санкционный список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков, а также глава минского ОМОН Дмитрий Балаба.

Аналогичные санкции, которые запрещают въезд и предполагают заморозку активов, перевод денег через банки или получение прибыли от работы экономики этих стран, вводит Канада.

Сообщается, что санкции вводятся для того, чтобы призвать к ответу белорусские власти и способствовать мирному урегулированию политического кризиса в Беларуси. Кроме того,  в сообщении говорится о том, что будет начато независимое расследование прошедших выборов и последовавших за ними нарушений прав человека под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Великобритания также сообщает, что удвоит финансовую поддержку правозащитников, независимых СМИ и общественных групп в Беларуси до 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет.

«Санкции были введены в ответ на пытки и жестокое обращение с сотнями мирных демонстрантов, содержащихся под стражей после сфальсифицированных президентских выборов. Белорусские власти не предприняли никаких действий для привлечения виновных к ответственности. Многие представители оппозиции были арестованы или насильственно депортированы, и им было отказано во въезде, что является явным проявлением пренебрежения Лукашенко к диалогу с оппозицией и к основным правам человека», - отметил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

17 сентяря Европарламент принял резолюцию, в которой объявил о непризнании результатов выборов в Беларуси. Сейчас в списке стран, не признающих Александра Лукашенко легитимным главой государства - 17 стран мира. Сам ЕС пока не вводит в отношении Александра Лукашенко персональные санкции, оставляя возможность для политического маневра.

 
 
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Канада и Великобритания ввели персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси. Возглавляют санкционный список Александр Лукашенко...
 
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