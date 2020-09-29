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Белорусский МИД ввел санкции в отношении должностных лиц Литвы, Латвии, Эстонии
29.09.2020 18:23 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
МИД Беларуси вводит санкции в отношении должностных лиц стран Балтии. В списке - несколько сотен человек, кто они - не сообщается.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в своем комментарии на сайте ведомства.
«С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», - говорится в
Фамилии и должности тех, в отношении кого введены санкции, не сообщаются.
Напомним, что 25 сентября Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии
С 31 августа Александру Лукашенко и еще 29 его приближенным чиновникам было
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МИД Беларуси вводит санкции в отношении должностных лиц стран Балтии. В списке - несколько сотен человек, кто они - не сообщается.
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