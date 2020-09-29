Белорусский МИД ввел санкции в отношении должностных лиц Литвы, Латвии, Эстонии

МИД Беларуси вводит санкции в отношении должностных лиц стран Балтии. В списке - несколько сотен человек, кто они - не сообщается.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в своем комментарии на сайте ведомства.

«С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», - говорится в сообщении .

Фамилии и должности тех, в отношении кого введены санкции, не сообщаются. БелаПАН сообщает, что в списке - по сотне человек от каждой из стран Балтии.

Напомним, что 25 сентября Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки, согласованные с Литвой, против должностных лиц Беларуси, добавив в них новые фамилии. Список, который опубликовал МИД Латвии, содержит 101 фамилию (ранее их было 30). Список, опубликованный на сайте МИД Эстонии, состоит из 128 фамилий (98 новых человек).