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Белорусский МИД ввел санкции в отношении должностных лиц Литвы, Латвии, Эстонии

29.09.2020 18:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МИД Беларуси вводит санкции в отношении должностных лиц стран Балтии. В списке - несколько сотен человек, кто они - не сообщается.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в своем комментарии на сайте ведомства.

«С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», - говорится в сообщении

Фамилии и должности тех, в отношении кого введены санкции, не сообщаются. БелаПАН сообщает, что в списке - по сотне человек от каждой из стран Балтии.

Напомним, что 25 сентября Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки, согласованные с Литвой,  против должностных лиц Беларуси, добавив в них новые фамилии.  Список, который опубликовал МИД Латвии, содержит 101 фамилию (ранее их было 30). Список, опубликованный на сайте МИД Эстонии, состоит из 128 фамилий (98 новых человек). 

С 31 августа Александру Лукашенко и еще 29 его приближенным чиновникам было запрещено въезжать в Литву, Латвию и Эстонию. Им запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси.

 
 
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МИД Беларуси вводит санкции в отношении должностных лиц стран Балтии. В списке - несколько сотен человек, кто они - не сообщается.
 
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