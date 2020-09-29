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Пашинян позвонил Путину
30.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе Кремля.
Министерство обороны РФ
Беседа Пашиняна и Путина состоялась во вторник, 29 сентября, по инициативе армянской стороны.
"Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.
Российский лидер в разговоре с Пашиняном выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями.
Также президент России и премьер-министр Армении обсудили, что противоборствующие стороны в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.
Спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко ранее призвала все стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному прекращению огня.
По ее словам, эта ситуация крайне опасна, чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, в равной степени близкими и дружественными для России и других стран СНГ.
Матвиенко отметила, что у этого конфликта нет и не может быть военного решения. Она также отметила, что Россия окажет все возможное содействие для мирного урегулирования в Нагорном Карабахе.
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Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.
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