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Пашинян позвонил Путину

30.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Беседа Пашиняна и Путина состоялась во вторник, 29 сентября, по инициативе армянской стороны.

"Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.

Российский лидер в разговоре с Пашиняном выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Также президент России и премьер-министр Армении обсудили, что противоборствующие стороны в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.

Спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко ранее призвала все стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному прекращению огня.

По ее словам, эта ситуация крайне опасна, чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, в равной степени близкими и дружественными для России и других стран СНГ.

Матвиенко отметила, что у этого конфликта нет и не может быть военного решения. Она также отметила, что Россия окажет все возможное содействие для мирного урегулирования в Нагорном Карабахе.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.
 
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