Алиев и Пашинян высказались об обострении конфликта в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировали обострение конфликта в Нагорном Карабахе в эфире эфире телеканала "Россия-1" .

Позиция Азербайджана

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан следует принципам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, выработанным Минской группой ОБСЕ, согласно которым "территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану. При этом проводить переговорный процесс невозможно, пока Армения считает эти территории своими.

"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?" - пояснил президент Азербайджана.

Кроме того, Алиев опроверг информацию о том, что турецкие истребители F-16 принимают участие в боевых действиях в зоне нагорнокарабахского конфликта. Он отметил, что Анкара только своими высказываниями поддерживает Баку.

"Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует, и в этом нет необходимости. Турция - это наша братская страна и наш союзник. Она оказывает нам только моральную поддержку, и мы благодарны ей за солидарность", - сказал он.

Глава Азербайджана подчеркнул, что в век информационных технологий трудно что-либо скрыть, в том числе участие какой-либо страны в вооруженном конфликте.

"Есть объективные формы наблюдения, есть спутниковое наблюдение. И поэтому очень легко проверить, что это очередная провокация", - заключил Ильхам Алиев.

Ответ Армении

Никол Пашинян заявил, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе является угрозой армянскому народу.

"Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу", - сказал он.

Премьер Армении утверждает, что, несмотря на заверения Азербайджана, Турция все же вовлечена в конфликт.

"Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные находятся на командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями", - заявил он.

По его словам, у Армении есть данные, что подразделения турецкой армии в данный момент находятся на территории Нахичеванской автономной республики.

"Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт, и они, по нашей информации, ищут повод для того, чтобы ввести свои войска в Нахичевань. У нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии", - отметил Пашинян.

Глава правительства армении призвал мировое сообщество осудить действия Анкары и Баку и потребовать от Турции покинуть регион.

Заявление СБ ООН

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе также прокомментировали в Совете безопасности ООН. Глава Совбеза, постпред Нигера при организации Абду Абарри заявил, что сделает все возможное, чтобы разрядить обстановку в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Мы сделаем все, что можем сделать в качестве членов Совета Безопасности, чтобы успокоить ситуацию. Если потребуется, мы поговорим с обоими представителями (Армении и Азербайджана), чтобы помочь им найти общий язык здесь, в Нью-Йорке, и на месте событий", - подчеркнул Абарри.

Что произошло

Очередной виток обострения конфликта в Нагорном Карабахе начался утром в воскресенье 27 сентября. Стороны конфликта – Армения и Азербайджан – обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников.

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию. МИД страны заявил, что вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел азербайджанского города Тертер, в результате которого было ранено 26 мирных граждан.

Армения объявила о введении военного положения и ввела всеобщую мобилизацию. В Минобороны заявили о применении азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе. По последним данным ведомства, около 30 армянских военных погибли в столкновениях в Нагорном Карабахе, также сообщается о 200 раненых.

В самом Нагорном Карабахе заявили, что число жертв на территории непризнанной республики уже достигло как минимум 31. Артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является стороной переговоров.

Читайте также: