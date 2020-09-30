Лукашенко: нынешний Форум регионов превзошел все остальные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Контракты на 750 миллионов долларов, заключенные на Форуме регионов Беларуси и России, стали хорошим вкладом в экономику наших стран, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, передает корреспондент Sputnik.

В Минске и Минской области 28-29 сентября прошел VII Форум регионов Беларуси и России. По словам белорусского лидера, своим результатам этот Форум превзошел все остальные.

"Заключили контракты на 750 миллионов долларов – это хороший вклад в экономику Беларуси. Это большой вклад в экономику России и пусть не такой существенный", - отметил белорусский лидер.

По его словам, на Форуме были найдены не просто пути сближения, "а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект".

(последует)