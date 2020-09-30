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Германия не признала избрание Лукашенко президентом Беларуси
30.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси, об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель.
"Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада", - заявила Меркель на выступлении в бундестаге.
Она призвала главу государства вступить в диалог с оппозицией и прекратить насилие против ее представителей и активистов.
"Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции", - заявила Меркель.
Также она заявила, что намерена встретиться с экс-кандидатом в президенты Беларуси
© REUTERS / POOL
Президентские
Оппозиция Беларуси считает победителем Тихановскую и требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности. Накануне
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась о событиях в республике и призвала власти к проведению диалога с народом без "вмешательства Востока и Запада".
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