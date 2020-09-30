Германия не признала избрание Лукашенко президентом Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси, об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель.

"Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада", - заявила Меркель на выступлении в бундестаге.

Она призвала главу государства вступить в диалог с оппозицией и прекратить насилие против ее представителей и активистов.

"Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции", - заявила Меркель.

Также она заявила, что намерена встретиться с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской .

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, на них, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, на втором месте оказалась Светлана Тихановская. После выборов в республике начались массовые протестные акции , которые в первые дни жестоко подавляли силовиками.

Оппозиция Беларуси считает победителем Тихановскую и требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности. Накануне с ней встретился французский президент Эммануэль Макрон, который находился с визитом в Вильнюсе.

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