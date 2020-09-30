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Лукашенко рассказал про еще одно свое место работы

30.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Мне приходилось постоянно бывать в Брянске на цементном заводе, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, передает корреспондент Sputnik.

Белорусский лидер поинтересовался, работает ли сейчас Брянский цементный завод. Когда губернатор подтвердил, что да, то признался: "Это мое родное предприятие".

"Я когда-то работал года три в Промстройматериалах заместителем директора. Но я там больше жил на этом цементном заводе, чем в Беларуси. Тогда фонды выдавали, а вот обеспечить их была проблема. Я там знаю каждую железнодорожную ветку. И тогда каждый вагон знал", - признался президент.

По его словам, организация получила тысячи тонн цемента. "Мне приходилось постоянно бывать в Брянске".

Белорусский президент похвалил брянского губернатора за то, что в области строится много жилья. Белорусская сторона готова и здесь подключиться.

"Нам это выгодно потому, что вы рядом. Я в свое время часто говорил о строительстве космодрома "Восточный". Но это тысячи километров. Мы очень бы хотели заняться этой стройкой. Президент России меня просил об этом. Сейчас идет переговорный процесс", - констатировал он.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Лукашенко готов лично приехать в Приморье на стройку космодрома "Восточный"

При этом он отметил преимущество реализации строительных проектов в Брянской области тем, что российский регион граничит с Беларусью и "не нужно никуда ехать".

По его мнению, белорусские строители немного продвинулись вперед в сравнении с российскими коллегами, потому что пять лет назад перевели на европейские стандарты. Сейчас важно загрузить строительные мощности, а стройки внутри страны дают только 80% загрузки.

"Хотелось бы получить подряды, особенно в России. Я знаю, что очень много вы делаете по национальным программам, которые утвердил президент России. И он мне часто говорит: приезжайте, берите подряды, у нас не хватает рабочей силы в строительстве. Мы готовы, специалисты у нас неплохие", - заверил Лукашенко.

Глава государства также предложил создать совместное предприятие по производству строительных материалов в Беларуси. "Если мы будем строить, то обеспечим полностью материалами белорусского производства", - сказал он.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент в свою бытность три года проработал в сфере строительства и плотно сотрудничал с предприятием в Брянской области.
 
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