Меркель: мы не признаем легитимность Александра Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не признает Александра Лукашенко легитимным правителем и призвала власти страны к диалогу с обществом и демократической оппозицией. Она также анонсировала свою встречу со Светланой Тихановской.

Во время своего выступления в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что прошедшие в Беларуси 9 августа выборы не могут считаться справедливыми.

«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно – ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», – приводит РИА Новости слова Меркель.

Канцлер Германии также выразила свое восхищение смелостью Светланы Тихановской и анонсировала встречу с ней.

Ранее, напомним, что в ходе общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, которые проходят с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видео с выступлениями, глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил , что ЕС обязан отреагировать на насилие силовиков по отношению к белорусским гражданам. Он также рассказал, что Александр Лукашенко так и не принял предложение о диалоге, проедпочтя ему насилие.