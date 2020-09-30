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Меркель: мы не признаем легитимность Александра Лукашенко

30.09.2020 13:15 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не признает Александра Лукашенко легитимным правителем и призвала власти страны к диалогу с обществом и демократической оппозицией. Она также анонсировала свою встречу со Светланой Тихановской.

Во время своего выступления в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что прошедшие в Беларуси 9 августа выборы не могут считаться справедливыми.

«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно – ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», – приводит РИА Новости слова Меркель.

Канцлер Германии также выразила свое восхищение смелостью Светланы Тихановской и анонсировала встречу с ней.

Ранее, напомним, что в ходе общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, которые проходят с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видео с выступлениями, глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что ЕС обязан отреагировать на насилие силовиков по отношению к белорусским гражданам. Он также рассказал, что Александр Лукашенко так и не принял предложение о диалоге, проедпочтя ему насилие.

29 сентбяря в Вильнюсе прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона со Светланой Тихановской. Президент Франции пообещал приложить усилия для урегулирования политического кризиса в Беларуси.

 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не признает Александра Лукашенко легитимным правителем и призвала власти страны к диалогу с обществом и...
 
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