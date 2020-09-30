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Меркель: мы не признаем легитимность Александра Лукашенко
30.09.2020 13:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не признает Александра Лукашенко легитимным правителем и призвала власти страны к диалогу с обществом и демократической оппозицией. Она также анонсировала свою встречу со Светланой Тихановской.
Во время своего выступления в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что прошедшие в Беларуси 9 августа выборы не могут считаться справедливыми.
«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно – ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», –
Канцлер Германии также выразила свое восхищение смелостью Светланы Тихановской и анонсировала встречу с ней.
Ранее, напомним, что в ходе общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, которые проходят с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видео с выступлениями, глава МИД ФРГ Хайко Маас
29 сентбяря в Вильнюсе
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не признает Александра Лукашенко легитимным правителем и призвала власти страны к диалогу с обществом и...
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