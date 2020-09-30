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Решение о формате межправсовета ЕАЭС в Армении примут 1 октября
30.09.2020 14:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен — Sputnik. Вопрос о формате проведения межправсовета, заседание которого планируется 9 октября в Армении, будет рассмотрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в ближайший четверг, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев во время
Встреча глав правительств была ранее запланирована в Ереване в традиционном формате, не в режиме он-лайн или видео-конференции. Вопрос к министру торговли возник в связи с тем, что в Армении введено военное положение.
"Мы завтра (1 октября) будем обсуждать этот вопрос на заседании совета ЕЭК, уверен, что решение будет принято. Но, безусловно, мы учитываем ситуацию и желаем скорейшего установления мира в крайне чувствительном регионе", - сказал Слепнев.
Министр отметил, что у Евразийского межправсовета значительная повестка по вопросам экономической интеграции.
По его словам, встреча премьеров ЕАЭС в столице Армении в силе, ее никто не отменял. В настоящее время прорабатывается ее формат.
"Премьеры должны окончательно определиться по оставшимся развилкам – по стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, принять целый ряд решений по компетенции нашего торгового блока. Это и по мерам поддержки экспорта, по трансграничной электронной торговле, по вопросам маркировки и другим", - отметил он.
Слепнев не сомневается, что встреча состоится. "Уверен, что встреча состоится, и все необходимые решения, которых мы ждем, которые мы готовили последние месяцы, будут приняты", - сказал министр ЕЭК.
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На заседании главы правительств стран-участниц ЕАЭС должны принять стратегию развития союза до 2025 года и рассмотреть другие важные вопросы.
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