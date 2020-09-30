Решение о формате межправсовета ЕАЭС в Армении примут 1 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Вопрос о формате проведения межправсовета, заседание которого планируется 9 октября в Армении, будет рассмотрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в ближайший четверг, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев во время видеомоста Москва – Ереван - Минск - Нур-Султан.

Встреча глав правительств была ранее запланирована в Ереване в традиционном формате, не в режиме он-лайн или видео-конференции. Вопрос к министру торговли возник в связи с тем, что в Армении введено военное положение.

"Мы завтра (1 октября) будем обсуждать этот вопрос на заседании совета ЕЭК, уверен, что решение будет принято. Но, безусловно, мы учитываем ситуацию и желаем скорейшего установления мира в крайне чувствительном регионе", - сказал Слепнев.

Министр отметил, что у Евразийского межправсовета значительная повестка по вопросам экономической интеграции.

По его словам, встреча премьеров ЕАЭС в столице Армении в силе, ее никто не отменял. В настоящее время прорабатывается ее формат.

"Премьеры должны окончательно определиться по оставшимся развилкам – по стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, принять целый ряд решений по компетенции нашего торгового блока. Это и по мерам поддержки экспорта, по трансграничной электронной торговле, по вопросам маркировки и другим", - отметил он.

Слепнев не сомневается, что встреча состоится. "Уверен, что встреча состоится, и все необходимые решения, которых мы ждем, которые мы готовили последние месяцы, будут приняты", - сказал министр ЕЭК.

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