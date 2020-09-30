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Новые проявления политкультуры - Песков о дебатах Байдена и Трампа
30.09.2020 14:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сет - Sputnik. Фиксируются новые проявления электоральной культуры в США, прокомментировал высказывания демократа Байдена и республиканца Трампа во время дебатов пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Во вторник в Кливленде штата Огайо
"Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых экономик. Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США", - высказался по поводу дебатов Песков журналистам.
Действующему главе Белого дома и бывшему вице-президенту предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис.
Напомним, что
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