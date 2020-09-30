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Новые проявления политкультуры - Песков о дебатах Байдена и Трампа

30.09.2020 14:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сет - Sputnik. Фиксируются новые проявления электоральной культуры в США, прокомментировал высказывания демократа Байдена и республиканца Трампа во время дебатов пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Во вторник в Кливленде штата Огайо прошли первые теледебаты между двумя основными претендентами на пост президента США. В их ходе кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения, такие как "щенок Путина", "клоун".

"Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых экономик. Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США", - высказался по поводу дебатов Песков журналистам.

Действующему главе Белого дома и бывшему вице-президенту предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис.

Напомним, что выборы президента пройдут в США 3 ноября. Ранее эксперты невысоко оценивали шансы действующего главы государства на победу. При этом проведенный в сентябре опрос показал, что рейтинг популярности Дональда Трампа увеличился до 47% - максимального значения с начала лета.

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Теги: Минск
 
 
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