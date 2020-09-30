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Сергей Лавров провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
30.09.2020 19:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана, сообщили в пресс-службе российского МИД.
© AFP 2020 / HANDOUT
Темой бесед с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацакяном стал вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.
"С российской стороны выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сергей Лавров призвал незамедлительно прекратить огонь, снизить напряженность и не допускать провокационной и воинственной риторики. Кроме того,
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что РФ продолжит прилагать посреднические усилия для создания условий, необходимых, чтобы разрешить этот конфликт политико-дипломатическими средствами. Он также подтвердил, что Москва готова предоставить площадку для организации контактов, в том числе – для проведения встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России.
Что происходит в Нагорном Карабахе
Очередной виток обострения конфликта в Нагорном Карабахе начался утром в воскресенье 27 сентября. Стороны конфликта – Армения и Азербайджан – обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников.
Минобороны Азербайджана
В Азербайджане объявили частичную мобилизацию, Армения объявила о введении военного положения и ввела всеобщую мобилизацию.
В Нагорном Карабахе заявили, что число жертв на территории непризнанной республики уже достигло как минимум 31. Артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является стороной переговоров.
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Глава российского МИД выразил озабоченность продолжающимися широкомасштабными действиями в Нагорном Карабахе.
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