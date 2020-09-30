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Сергей Лавров провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

30.09.2020 19:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана, сообщили в пресс-службе российского МИД.

© AFP 2020 / HANDOUT
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Темой бесед с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацакяном стал вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сергей Лавров призвал незамедлительно прекратить огонь, снизить напряженность и не допускать провокационной и воинственной риторики. Кроме того, 

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что РФ продолжит прилагать посреднические усилия для создания условий, необходимых, чтобы разрешить этот конфликт политико-дипломатическими средствами. Он также подтвердил, что Москва готова предоставить площадку для организации контактов, в том числе – для проведения встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Очередной виток обострения конфликта в Нагорном Карабахе начался утром в воскресенье 27 сентября. Стороны конфликта – Армения и Азербайджан – обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников. 

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В Азербайджане объявили частичную мобилизацию, Армения объявила о введении военного положения и ввела всеобщую мобилизацию. 

В Нагорном Карабахе заявили, что число жертв на территории непризнанной республики уже достигло как минимум 31. Артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является стороной переговоров.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава российского МИД выразил озабоченность продолжающимися широкомасштабными действиями в Нагорном Карабахе.
 
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