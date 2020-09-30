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Литва: в вопросе санкций против руководства Беларуси ЕС должен проявить твердость
01.10.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ЕС должен проявить твердость в вопросе введения санкций в отношении руководства Беларуси. Если санкции не введут - доверие к ЕС, как к геополитической силе, заметно ослабнет.
Глава Литвы также отметил, что введение Беларусью ответных санкций в отношении должностных лиц из Литвы, Латвии и Эстонии не приведет к тому, что ЕС не примет в итоге тех решений, которые должен принять. При этом Науседа подчеркивает, что введение санкций - это крайняя мера, которая используется лишь тогда, когда невозможным становится диалог и сотрудничество, а режим надо вынудить реагировать на то, что он делает, на то, что «такие действия внутри Европы не могут иметь оправдания», сообщает портал
Науседа отметил также, что от Евросоюза ожидают решительности в отношении руководства Беларуси, и если санкции не будут введены - доверие к Евросоюзу, как к силе, которая способна решать геополитические проблемы, может заметно упасть.
Отметим, что на ближайшем Саммите ЕС вопрос персональных санкций
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Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ЕС должен проявить твердость в вопросе введения санкций в отношении руководства Беларуси. Если санкции не введут -...
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