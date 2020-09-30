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Литва: в вопросе санкций против руководства Беларуси ЕС должен проявить твердость

01.10.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ЕС должен проявить твердость в вопросе введения санкций в отношении руководства Беларуси. Если санкции не введут - доверие к ЕС, как к геополитической силе, заметно ослабнет.

Глава Литвы также отметил, что введение Беларусью ответных санкций в отношении должностных лиц из Литвы, Латвии и Эстонии не приведет к тому, что ЕС не примет в итоге тех решений, которые должен принять. При этом Науседа подчеркивает, что введение санкций - это крайняя мера, которая используется лишь тогда, когда невозможным становится диалог и сотрудничество, а режим надо вынудить реагировать на то, что он делает, на то, что «такие действия внутри Европы не могут иметь оправдания», сообщает портал Delfi.

Науседа отметил также, что от Евросоюза ожидают решительности в отношении руководства Беларуси, и если санкции не будут введены - доверие к Евросоюзу, как к силе, которая способна решать геополитические проблемы, может заметно упасть.

Отметим, что на ближайшем Саммите ЕС вопрос персональных санкций могут поднять, но не факт, что по нему будет принято положительное решение.

Напомним, что МИД Беларуси ввел санкции в отношении должностных лиц стран Балтии. В списке - несколько сотен человек, кто они - не сообщается. 

25 сентября Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки, согласованные с Литвой,  против должностных лиц Беларуси, добавив в них новые фамилии. Список, который опубликовал МИД Латвии, содержит 101 фамилию (ранее их было 30). Список, опубликованный на сайте МИД Эстонии, состоит из 128 фамилий (98 новых человек). 

С 31 августа Александру Лукашенко и еще 29 его приближенным чиновникам было запрещено въезжать в Литву, Латвию и Эстонию. Им запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси.

 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ЕС должен проявить твердость в вопросе введения санкций в отношении руководства Беларуси. Если санкции не введут -...
 
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