Литва: в вопросе санкций против руководства Беларуси ЕС должен проявить твердость

Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ЕС должен проявить твердость в вопросе введения санкций в отношении руководства Беларуси. Если санкции не введут - доверие к ЕС, как к геополитической силе, заметно ослабнет.

Глава Литвы также отметил, что введение Беларусью ответных санкций в отношении должностных лиц из Литвы, Латвии и Эстонии не приведет к тому, что ЕС не примет в итоге тех решений, которые должен принять. При этом Науседа подчеркивает, что введение санкций - это крайняя мера, которая используется лишь тогда, когда невозможным становится диалог и сотрудничество, а режим надо вынудить реагировать на то, что он делает, на то, что «такие действия внутри Европы не могут иметь оправдания», сообщает портал Delfi .

Науседа отметил также, что от Евросоюза ожидают решительности в отношении руководства Беларуси, и если санкции не будут введены - доверие к Евросоюзу, как к силе, которая способна решать геополитические проблемы, может заметно упасть.

Отметим, что на ближайшем Саммите ЕС вопрос персональных санкций могут поднять , но не факт, что по нему будет принято положительное решение.

Напомним, что МИД Беларуси ввел санкции в отношении должностных лиц стран Балтии. В списке - несколько сотен человек, кто они - не сообщается.

25 сентября Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки, согласованные с Литвой, против должностных лиц Беларуси, добавив в них новые фамилии. Список, который опубликовал МИД Латвии, содержит 101 фамилию (ранее их было 30). Список, опубликованный на сайте МИД Эстонии, состоит из 128 фамилий (98 новых человек).