Грызлов: Киев отказывается фиксировать договоренности по Донбассу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность, заявил полпред РФ в полпред РФ в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Видеоконференция трехсторонней контактной группы прошла в среду.

Уход от фиксации договоренностей

Как рассказал по итогам видеоконференции Борис Грызлов, заседание было под угрозой срыва. Причиной стало то, что представитель ОБСЕ и делегация Украины не хотели вести фиксацию (стенограмму, аудио-, видеозапись) заседания и настаивали на том, чтобы не оформлялся протокол переговоров, не фиксировались озвученные позиции, предложения и заявления его участников."По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять", - заявил Грызлов.

Такую позицию Киева полпред назвал контрпродуктивной, поскольку под вопросом оказывается сама цель переговоров о достижении мира на юго-востоке Украины.

Полпред РФ выразил озабоченность двойными стандартами в попытках координатора ОБСЕ присвоить себе монополию на право принимать решение о том, кто должен информировать общественность об ходе переговоров. "Особенно вызывает удивление, что закрываются глаза на попытки искаженного информирования о переговорах со стороны представителей украинской делегации, не говоря уже о соблюдении ими декларируемой конфиденциальности переговорного процесса", – отметил Грызлов, подчеркнув, что российская сторона настаивает на открытости переговорного процесса.

Время требовать ответственности

"В заявлениях на международную аудиторию Киев пытается присвоить себе достижения в сфере режима прекращения огня. В реальности, украинская позиция была и остается прямо противоположной. Никаких достижений у Киева нет", – сказал Грызлов. По его оценке, договоренности о прекращении огня тормозятся именно украинской стороной, а украинские вооруженные формирования по-прежнему нарушают договоренности. "Именно из-за киевской позиции режим прекращения огня остается неустойчивым", – подчеркнул он.

Полпред РФ считает, что пришло время международным посредникам минского переговорного процесса пора "требовать от украинской стороны конструктивного и ответственного отношения к достижению мира во внутриполитическом конфликте на юго-востоке Украины".

Прекращение Минских соглашений?

"Мы фиксируем, что последние политические решения Киева также направлены на продолжение агрессии против Донбасса. Постановление Верховной рады о местных выборах, которое нарушает минские соглашения, так и не скорректировано", - сказал Грызлов.

Он напомнил, что на сайте президента Украины заявлено: "Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий". "Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений", - отметил Грызлов. Политические последствия такой позиции, по оценке Бориса Грызлова, могут оказаться катастрофическими. "Киеву лучше вернуться к исполнению "Минска", к исполнению своих прежних предвыборных обещаний", - подчеркнул он.

История конфликта

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.