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Эдуард Пальчис находится в ЦИП на Окрестина
01.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 сентября. Общественный и политический активист, блогер Эдуард Пальчис находится в центре изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщила его жена Виктория Пальчис в "Твиттере".
Накануне она заявила об исчезновении мужа. "Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соцсетях, — написала супруга в "Фейсбуке". — Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы".
"В воскресенье, 27 сентября, он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако учитывая, что "режим тишины" с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу", — отметила Виктория Пальчис.
Она потребовала от правоохранительных органов, в случае если ее муж задержан, срочно оповестить об этом его адвоката.
Пальчис входит в состав Национального забастовочного комитета, который был создан для поддержки рабочих, объявивших забастовку после президентских выборов.
БелаПАН.
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Минск, 30 сентября. Общественный и политический активист, блогер Эдуард Пальчис находится в центре изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске,...
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