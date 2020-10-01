США пока не стали присоединяться к санкциям против властей Беларуси - СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. США пока не стали присоединяться к санкциям Великобритании и Канады в отношении белорусских властей, поскольку надеются, что Евросоюз выработает единый подход и согласует меры, которые будут применяться, сообщает агентство Reuters .

На днях Канада и Великобритания объявили о введении санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти членов правительства республики. Эти санкции были приняты в ответ на "нарушение прав человека в Беларуси режимом Александра Лукашенко".

По данным анонимных источников, США воздержались от присоединения к этим санкциям, поскольку считают, что Евросоюз может достичь консенсуса по санкциям в отношении властей Беларуси в ходе заседания на этой неделе. При этом один из источников отметил, что пакет санкций США, включая за "нарушения прав человека", уже был практически готов. Однако когда их введут, не известно.

Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе в очередной раз заявили о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси и намерении применить санкции в отношении белорусских чиновников, которые причастны к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. При этом пакет санкций до сих пор не согласован из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении таких же мер по отношению к Турции за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.

Страны Балтии уже ввели санкции в отношении белорусских властей. Беларусь приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд этим людям теперь запрещен в республику.

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