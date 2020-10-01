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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси
01.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин подтвердил позицию о недопустимости попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Беседа состоялась по инициативе французской стороны. Отмечается, что в ее ходе была "затронута также ситуация, сложившаяся после президентских выборов в Беларуси".
"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны также условились о дальнейших контактах.
Ситуация в Беларуси
Президентские
Оппозиция Беларуси считает победителем Тихановскую и требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
© REUTERS / POOL
Позиция Франции
Напомним, что главы России и Франции уже
Позже Макрон
В начале текущей недели французский
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Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, главы государств также договорились о дальнейших контактах.
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