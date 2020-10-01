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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси

01.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин подтвердил позицию о недопустимости попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

© CC BY-SA 4.0 / Mark Nakoykher
Кедми: Беларусь развернулась в сторону РФ, так как другого выхода у нее нет

Беседа состоялась по инициативе французской стороны. Отмечается, что в ее ходе была "затронута также ситуация, сложившаяся после президентских выборов в Беларуси".

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также условились о дальнейших контактах.

Ситуация в Беларуси

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, на них, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, на втором месте оказалась Светлана Тихановская. После выборов в республике начались массовые протестные акции, которые в первые дни жестоко подавляли силовиками. По официальным данным, около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти подтвердили смерть троих человек.

Оппозиция Беларуси считает победителем Тихановскую и требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.

© REUTERS / POOL
Лукашенко ответил Макрону по поводу ситуации в Беларуси

Позиция Франции

Напомним, что главы России и Франции уже ранее обсуждали сложившуюся в республике ситуацию. В ходе телефонного разговора в августе президенты выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем в Беларуси.

Позже Макрон заявил, что Евросоюз должен продолжать активную поддержку участников мирных манифестаций в Беларуси.

В начале текущей недели французский президент посетил Литву, где встретился встретился с Тихановской и главой государства Гитанасом Науседой. После встречи с Науседой Макрон заявил, что Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Беларуси. Он выступил за скорейшее введение санкций против официального Минска, а также за возобновление посредничества ОБСЕ для урегулирования ситуации в республике.

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Теги: Минск
 
 
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Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, главы государств также договорились о дальнейших контактах.
 
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