Макрон и Путин созвонились. Что обсуждали?

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 30 сентября вечером.

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта. Главы государств высказали серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями и призвали стороны конфликта в кратчайшие сроки полностью прекратить огонь и проявить максимальную сдержанность.

«Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ.

Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса», - сказано в сообщении Кремля.

Макрон и Путин в разговоре затронули ситуацию в Беларуси после президентских выборов. Российская сторона подтвердила принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти. Стороны договорились в дальнейшем поддерживать контакты.

Напомним, 29 сентября президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской, пообещал выступить посредником в урегулировании кризиса в Беларуси и поспособствовать освобождению политических заключенных.

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