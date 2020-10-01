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Задержана сотрудница "Народной Воли" Анастасия Шаркевич

01.10.2020 11:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 октября. Утром 1 октября милиция задержала менеджера по рекламе газеты "Народная Воля" Анастасию Шаркевич, сообщает сайт издания.

"Сейчас она находится во Фрунзенском РУВД Минска. Пока неизвестно, что послужило причиной таких действий силовиков. Однако у нее изъяли ноутбук", — говорится в сообщении.

До прихода в "Народную Волю" после президентских выборов она работала в Белтелерадиокомпании, на СТВ и телеканале "Мир".


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 октября. Утром 1 октября милиция задержала менеджера по рекламе газеты "Народная Воля" Анастасию Шаркевич, сообщает сайт издания. "Сейчас она...
 
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