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Задержана сотрудница "Народной Воли" Анастасия Шаркевич
01.10.2020 11:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 октября. Утром 1 октября милиция задержала менеджера по рекламе газеты "Народная Воля" Анастасию Шаркевич, сообщает
"Сейчас она находится во Фрунзенском РУВД Минска. Пока неизвестно, что послужило причиной таких действий силовиков. Однако у нее изъяли ноутбук", — говорится в сообщении.
До прихода в "Народную Волю" после президентских выборов она работала в Белтелерадиокомпании, на СТВ и телеканале "Мир".
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 1 октября. Утром 1 октября милиция задержала менеджера по рекламе газеты "Народная Воля" Анастасию Шаркевич, сообщает сайт издания. "Сейчас она...
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