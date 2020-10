Алесь Беляцкий стал первым гражданином Беларуси, удостоенным международной премии " За достойный образ жизни — 2020"

Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 октября. Белорусский правозащитник, председатель лишенного регистрации правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий стал лауреатом ежегодной премии "За достойный образ жизни — 2020" шведского фонда Right Livelihood Award Foundation. Имена четырех лауреатов обнародованы 1 октября, сообщает правозащитный сайт spring96.org .



Эту международную награду называют альтернативной Нобелевской премией. Гражданин Беларуси удостоен ее впервые. Как отмечается в сообщении, Алесь Беляцкий и представители "Весны" неоднократно подвергались преследованиям со стороны властей за правозащитную деятельность. В 2011 году Беляцкий был осужден на 4,5 года лишения свободы. Под давлением белорусского международного сообщества власти были вынуждены освободить его досрочно летом 2014 года.

Ныне в СИЗО №1 на Володарского находится координатор волонтерской службы центра "Весна" Марфа Рабкова. Она обвиняется по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности).

Комментируя вручение международной премии, Беляцкий отметил: "Премия, которой меня удостоили в этот драматический для истории Беларуси момент, является важной поддержкой для всего белорусского общества, которое сегодня хочет демократических перемен, которое добивается, чтобы права человека в Беларуси ценились и соблюдались".

Премия фонда Right Livelihood Award Foundation "За достойный образ жизни" (The Right Livelihood Award) вручается в Стокгольме с 1980 года. Она названа в честь буддийской концепции правильного образа жизни, который побуждает людей жить этично, в уважении к другим и окружающему миру. Призовой фонд предназначается для продолжения успешной работы, а не на личные цели. Фонд также поддерживает своих лауреатов в работе, особенно тех из них, кто подвергается опасности по роду своей деятельности. В шведском фонде подчеркивают: премия является наградой не для политической, научной или экономической элиты, "а для простых людей, работающих на благо общества и планеты". Номинации на премию принимаются без ограничений путем открытого выдвижения кандидатов.

Ирина Турчина, БелаПАН.