США пока не вводят санкции в отношении Лукашенко?

Соединенные Штаты пока не присоединились к Канаде и Великобритании для совместного введения индивидуальных санкций против некоторых белорусских граждан, сообщает Reuters, ссылаясь на шесть источников.

Пока такую меру ввели только Лондон и Оттава.

Вашингтон пока воздержится от этого шага, потому что надеется на достижение консенсуса в ЕС на заседании в конце текущей недели. Ссылаясь на свой источник, Reuters сообщает, что пакет санкций США по большей части готов, но время его обнародования остается неопределенным.

В Госдепартаменте США прямо не сообщили, почему страна не присоединилась к Великобритании и Канаде в вопросе реализации санкций. Но заявили, что приветствуют шаги данных стран, а также отметили, что санкции США уже действуют в отношении 16 граждан Беларуси, включая Александра Лукашенко, пишет Reuters.

Напомним, Канада и Великобритания уже ввели персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси. Возглавляют санкционный список Александр Лукашенко и его сын Виктор. Также сообщается, что ОБСЕ проведет независимое расследование фальсификации выборов и последующей после них эскалации насилия по отношению к гражданам Беларуси со стороны силовиков.

17 сентября Европарламент принял резолюцию , в которой объявил о непризнании результатов выборов в Беларуси. Сейчас в списке стран, не признающих Лукашенко легитимным главой государства - 17 стран мира. Сам ЕС пока не вводит в отношении президента Беларуси персональные санкции.