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США пока не вводят санкции в отношении Лукашенко?
01.10.2020 13:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Соединенные Штаты пока не присоединились к Канаде и Великобритании для совместного введения индивидуальных санкций против некоторых белорусских граждан,
Пока такую меру ввели только Лондон и Оттава.
Вашингтон пока воздержится от этого шага, потому что надеется на достижение консенсуса в ЕС на заседании в конце текущей недели. Ссылаясь на свой источник, Reuters сообщает, что пакет санкций США по большей части готов, но время его обнародования остается неопределенным.
В Госдепартаменте США прямо не сообщили, почему страна не присоединилась к Великобритании и Канаде в вопросе реализации санкций. Но заявили, что приветствуют шаги данных стран, а также отметили, что санкции США уже действуют в отношении 16 граждан Беларуси, включая Александра Лукашенко, пишет Reuters.
Напомним, Канада и Великобритания уже
17 сентября Европарламент принял
Окончательное решение касательно введения в отношении Лукашенко персональных санкций
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Соединенные Штаты пока не присоединились к Канаде и Великобритании для совместного введения индивидуальных санкций против некоторых белорусских граждан,
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