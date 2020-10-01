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Путин, Трамп и Макрон готовят совместное заявление по Карабаху

01.10.2020 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Президент России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон готовят совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь российского лидера Димтрий Песков.

Sputnik
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В четверг Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ.

"Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков.

Во время совещания российский президент выразил "крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися боями".

"Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху", - добавил Песков.

Сегодня, напомним, Путин провел телефонный разговор с Макроном. Президенты выразили готовность, чтобы от имени лидеров Минской группы вышло заявление в пользу прекращении эскалации в Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© AFP 2020 / HANDOUT
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Военное положение и всеобщую мобилизацию впервые объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский лидер в четверг провел заседание Совбеза РФ, на котором особое внимание было уделено эскалации в Нагорном Карабахе.
 
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