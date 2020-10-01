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Путин, Трамп и Макрон готовят совместное заявление по Карабаху
01.10.2020 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. Президент России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон готовят совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь российского лидера Димтрий Песков.
В четверг Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ.
"Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков.
Во время совещания российский президент выразил "крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися боями".
"Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху", - добавил Песков.
Сегодня, напомним, Путин провел телефонный разговор с Макроном. Президенты выразили готовность, чтобы от имени лидеров Минской группы вышло заявление в пользу прекращении эскалации в Карабахе.
Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
© AFP 2020 / HANDOUT
Военное положение и всеобщую мобилизацию впервые объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Российский лидер в четверг провел заседание Совбеза РФ, на котором особое внимание было уделено эскалации в Нагорном Карабахе.
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