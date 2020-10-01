Посольство Беларуси обвинило Украину в попытке вмешаться во внутренние дела

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Посольство Беларуси обратилось к МИД Украины с просьбой не вмешиваться во внутренние дела республики, об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

В четверг представитель посольства Беларуси в Украине побывал во Втором территориальном Департаменте МИД Украины. В ходе встречи с представителями украинского МИД было доведено, что Беларусь всегда была и остается привержена добрососедству и никогда не допускала и не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины, а также не подвергала сомнению право украинского народа самостоятельно определять путь своего развития.

"Особое внимание обращено на то, что Республика Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, оказания влияния на выбор белорусского народа", - отметили в пресс-службе посольства.

В частности, речь шла о том, что заявления Верховной Рады, офиса президента, министра иностранных дел, а также многочисленные публичные высказывания других официальных лиц о внутриполитической ситуации в Беларуси, легитимности президента Александра Лукашенко, обстановке на белорусско-украинской границе и прочие острые высказывания Беларусь рассматривает как недружественные жесты со стороны Украины и попытку вмешательства во внутренние дела республики.

"Непонимание вызывают участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью. Торгово-экономическое взаимодействие всегда было главным приоритетом белорусско-украинских отношений и основным направлением в работе посольства. В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров", - отметили в диппредставительстве.

Представитель посольства подчеркнул, что поощрение и одобрение Украиной действий, направленных на дестабилизацию ситуации в Беларуси, недопустимо. "Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество. Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины", - говорится в сообщении посольства Беларуси.

Напомним, выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор.

Власти Украины за последний месяц не раз высказывались о событиях в Беларуси. Кроме того, в стране не признали результаты выборов и легитимность президента Александра Лукашенко. Верховная Рада назвала выборы в Беларуси нечестными, осудила применение чрезмерной силы со стороны правоохранительных органов против протестующих и потребовала освободить всех без исключения задержанных