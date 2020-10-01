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МИД РБ: действия Киева привели к дефициту доверия к украинским коллегам

01.10.2020 15:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Белорусская сторона рассчитывает, что Украина в выстраивании отношений с Беларусью будет исходить из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

© Sputnik / Максим Блинов
Посольство Беларуси обвинило Украину в попытке вмешаться во внутренние дела

Накануне  глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев решил не использовать в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко название должности "президент".

Комментируя эти высказывания, пресс-секретарь МИД Беларуси отметил, что нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для белоруской стороны серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе.

"В Киеве то ставят отношения с Беларусью "на паузу", то предлагают якобы "нейтральное медиаторство", отрицая изначально любую возможность диалога с действующей легитимной властью. Хотя сами предложения "нейтрального медиаторства" от воюющей Украины вызывают по меньшей мере ироничную улыбку", - считает Глаз.

Тем не менее, он отметил, что Беларусь настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной.

"Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества. Понимают ли это в Киеве?" – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси.

По словам Глаза, в Беларуси все-таки рассчитывают, что Украина в выстраивании отношений с республикой "будет исходить из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне", а также сможет освободиться от "удушающих объятий" своих западных партнеров.

"Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны", - подчеркнул Глаз.

В МИД заверили, что Беларусь будет твердо и непреклонно отстаивать свои суверенитет, независимость и национальные интересы. "Бессмысленно разговаривать с нами на языке оскорблений, угроз и санкций. Продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог, и мы к нему готовы", - заключил Глаз.

Напомним, выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами голосования, которые длятся до сих пор.

Власти Украины за последний месяц не раз высказывались о событиях в Беларуси. Кроме того, в стране не признали результаты выборов и легитимность президента Александра Лукашенко. Верховная Рада назвала выборы в Беларуси нечестными, осудила применение чрезмерной силы со стороны правоохранительных органов против протестующих и потребовала освободить всех без исключения задержанных.

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Теги: Минск
 
 
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В белорусском МИД отметили бессмысленность разговора на языке оскорблений, угроз и санкций, продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог.
 
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