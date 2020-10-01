Лукашенко обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Стороны традиционно обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы.

"Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе ", - отметили в пресс-службе.

В четверг президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ, затем с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе выступили лидеры России, США и Франции. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий.

"Президент Российской Федерации, президент Соединенных Штатов Америки и президент Французской Республики, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта", - говорится в заявлении.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".

В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию впервые объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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