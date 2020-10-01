ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент Беларуси 2 октября утвердит премьера в должности

01.10.2020 17:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Палата представителей на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об утверждении Романа Головченко в должности премьер-министра, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.

© CC0 / Pixabay / edar
Головченко: рост экономики в 2021 году планируем на 1,8%

"Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Палаты представителей завтра, 2 октября", - подтвердила пресс-секретарь предстоящую повестку заседания нижней палаты парламента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром страны 19 августа. Ранее белорусский чиновник возглавлял Государственный военно-промышленный комитет.

Правительство Беларуси, в соответствии с законом, сложило свои полномочия перед избранным президентом 17 августа. Бывший глава Госкомвоенпрома возглавил Совет министров 4 июня, после того, как накануне в отставку ушел бывший премьер-министр Сергей Румас.

"Новому" премьер-министру Беларуси 46 лет. Головченко окончил МГИМО и Академию управления. В разные годы работал в секретариате Совбеза, в Генпрокуратуре, Администрации президента, был советником-посланником в Польше. С 2009-го по 2013-й был замглавы Госкомвоенпрома. В 2013-2018-м работал послом в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. С 2018-го и до назначения на премьерский пост возглавлял Госкомвоенпром.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства 19 августа назначил премьер-министром республики Романа Головченко, который до этого возглавлял Государственный военно-промышленный комитет.
 
Новости дня
Новости политики
 
В Кремле прокомментировали скандальное интервью Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика