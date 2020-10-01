Парламент Беларуси 2 октября утвердит премьера в должности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Палата представителей на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об утверждении Романа Головченко в должности премьер-министра, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.

"Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Палаты представителей завтра, 2 октября", - подтвердила пресс-секретарь предстоящую повестку заседания нижней палаты парламента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром страны 19 августа. Ранее белорусский чиновник возглавлял Государственный военно-промышленный комитет.

Правительство Беларуси, в соответствии с законом, сложило свои полномочия перед избранным президентом 17 августа. Бывший глава Госкомвоенпрома возглавил Совет министров 4 июня, после того, как накануне в отставку ушел бывший премьер-министр Сергей Румас.

"Новому" премьер-министру Беларуси 46 лет. Головченко окончил МГИМО и Академию управления. В разные годы работал в секретариате Совбеза, в Генпрокуратуре, Администрации президента, был советником-посланником в Польше. С 2009-го по 2013-й был замглавы Госкомвоенпрома. В 2013-2018-м работал послом в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. С 2018-го и до назначения на премьерский пост возглавлял Госкомвоенпром.