В Кремле прокомментировали скандальное интервью Навального

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Кремль не будет участвовать в дискуссиях, связанных с обвинением блогера Алексея Навального в адрес президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало интервью Навального, в котором блогер утверждает, что за его "отравлением" стоит Путин.

"Мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии в дальнейшем, и в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии или заявления на этот счет", - сказал Песков.

По его словам, это связано с тем, что обвинения Навального в адрес президента РФ безосновательны и недопустимы, оскорбительны и неприемлемы.

"Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего. Для этого нам нужно получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах", - сказал Песков.

Песков добавил, что "такая риторика, которая граничит с оскорблениями - это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе".

"Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы. Они не квази-, не маргинальные, а настоящая оппозиция", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он прокомментировал также намерение Навального вернуться в Россию. По словам Пескова, "никакого геройства здесь нет". Пресс-секретарь отметил, что лечение можно проходить "в нашей стране, собственно практически все люди так и делают".

"В нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента также была спасена именно в России", - заявил Песков.

История с "отравлением"

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара , его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.