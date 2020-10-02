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Эрдоган осудил призывы Минской группы ОБСЕ к прекращению огня в Карабахе

02.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал призывы Минской группы ОБСЕ к прекращению огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
Главы МИД России и Турции призвали прекратить боевые действия в Карабахе

"Минская группа, состоящая из США, России и Франции, за 30 лет не смогла решить вопрос c Карабахом. А сегодня она пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо. Если действительно есть желание добиться (решения проблемы), то оккупанты должны покинуть эти территории, только таким образом решение будет найдено", - заявил глава Турции во время выступления в парламенте.

Он рассказал, что обсуждал проблему Нагорного Карабаха с президентами России, США и Франции.

"Но результата нет. Наши братья не могут вернуться на свою землю. А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно "отрезать пуповину", - приводится слова Эрдогана РИА Новости.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".

© Sputnik
Лукашенко обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию впервые объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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Теги: Минск
 
 
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Турецкий лидер открыто выступает на стороне Азербайджана в оценке очередного витка обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
 
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