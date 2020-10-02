ЕС договорился о санкциях против Беларуси: почему Лукашенко нет в списке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Евросоюз введет санкции в отношении Беларуси, принятие которых блокировал Кипр, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита .

"Сразу после президентских выборов в Беларуси в августе мы приняли решение созвать внеочередной саммит, чтобы разработать единый подход, выразить единую позицию касательно ситуации в Беларуси. Мы решили сегодня имплементировать санкции, которые мы приняли. Очень важно делать то, что мы решили несколько недель назад", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств ЕС.

На следующей неделе будет запущен технический процесс принятия санкций. По словам Мишеля, в санкционный список вошли около 40 представителей белорусских властей. При этом Александра Лукашенко там нет.

"Что касается Лукашенко, Лукашенко не входит в список, но естественно мы будем следить за ситуацией. Мы выступаем за инклюзивный диалог по Беларуси, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", - подчеркнул Шарль Мишель.

Ранее введению санкций по отношению к Беларуси препятствовал Кипр из-за своей позиции по Турции, проводящей геологоразведочные работы в кипрской экономической зоне Средиземного моря. По итогам первого дня европейского саммита санкции против Турции по-прежнему не ввели, но договорились "дать шанс политическому диалогу".

Почему Лукашенко не вошел в список

Причины, по которым президента Беларуси Александра Лукашенко не включили в санкционный список, объяснил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам Макрона, включение Лукашенко означало бы отказ от диалога с белорусскими властями, а Евросоюз наоборот нацелен сделать все, чтобы наладить общение.

"ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты. Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум", - подчеркнул французский лидер.

В то же время, по словам Макрона, если Лукашенко не отреагирует на призывы Евросоюза и не захочет вести диалог, в будущем его могут внести в санкционный список.

Причины санкций

Напомним, что выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

Страны Европы осудили действия белорусских властей и пригрозили соответствующими мерами. Санкции уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.

Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен.

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