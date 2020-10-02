|
ЕС договорился о санкциях против Беларуси: почему Лукашенко нет в списке
02.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт - Sputnik. Евросоюз введет санкции в отношении Беларуси, принятие которых блокировал Кипр, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
"Сразу после президентских выборов в Беларуси в августе мы приняли решение созвать внеочередной саммит, чтобы разработать единый подход, выразить единую позицию касательно ситуации в Беларуси. Мы решили сегодня имплементировать санкции, которые мы приняли. Очень важно делать то, что мы решили несколько недель назад", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств ЕС.
На следующей неделе будет запущен технический процесс принятия санкций. По словам Мишеля, в санкционный список вошли около 40 представителей белорусских властей. При этом Александра Лукашенко там нет.
"Что касается Лукашенко, Лукашенко не входит в список, но естественно мы будем следить за ситуацией. Мы выступаем за инклюзивный диалог по Беларуси, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", - подчеркнул Шарль Мишель.
Ранее введению санкций по отношению к Беларуси препятствовал Кипр из-за своей позиции по Турции, проводящей геологоразведочные работы в кипрской экономической зоне Средиземного моря. По итогам первого дня европейского саммита санкции против Турции по-прежнему не ввели, но договорились "дать шанс политическому диалогу".
Почему Лукашенко не вошел в список
Причины, по которым президента Беларуси Александра Лукашенко не включили в санкционный список, объяснил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам Макрона, включение Лукашенко означало бы отказ от диалога с белорусскими властями, а Евросоюз наоборот нацелен сделать все, чтобы наладить общение.
"ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты. Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум", - подчеркнул французский лидер.
В то же время, по словам Макрона, если Лукашенко не отреагирует на призывы Евросоюза и не захочет вести диалог, в будущем его могут внести в санкционный список.
© Photo :
Причины санкций
Напомним, что
Страны Европы осудили действия белорусских властей и пригрозили соответствующими мерами. Санкции
Беларусь уже
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В согласованный санкционный список внесли около 40 представителей власти в Беларуси, уже на следующей неделе будет запущен технический процесс принятия санкций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)