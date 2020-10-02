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В США хотят ввести санкции и опубликовать доклад об активах Лукашенко
02.10.2020 12:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Шесть конрессменов Конгресса США в качестве реакции на происходящее в Беларуси подготовили проект документа, в котором предполагается введение санкций и публикация докладов об активах Александра Лукашенко.
Как
В документе говорится о том, что он будет способствовать продвижению демократии, прав человека и верховенства закона в Беларуси, а также будет поддерживать стремления белорусского народа сохранить независимость и суверенитет своей страны перед лицом угрозы, исходящей от России и Владимира Путина.
Документ предполагает введение санкций в отношении руководства страны, он осуждает фальсификацию выборов и применение беспрецедентного насилия, а также требует освобождения политических заключенных. В нем также вновь говорится о том, что результаты выборов 9 августа международное сообщество не признает, а мирных демонстрантов, число которых на улицах Беларуси является историческим, поддерживает в их стремлении отстоять свои права.
Двухпартийный законопроект предполагает возобновление санкций в отношении должностных лиц Беларуси, которые препятствовали переходу страны к демократии: фальсифицировали выборы и жестко, с применением насилия и пыток, подавляли мирные акции протеста. Санкции также могут затронуть граждан России, которые принимали участие в политических репрессиях и ограничении работы СМИ Беларуси. Кроме того, документ предполагает введение поддерживающих мер для ИТ-сектора, независимых СМИ, гражданского общества.
Конгрессмены призывают Соединенные Штаты продолжать координировать свои действия с Европейским союзом, Великобританией и Канадой для поддержки демократических устремлений белорусского народа и сдерживания попыток России подорвать суверенитет и независимость Беларуси; а также требуют, чтобы Государственный секретарь по согласованию с Директором национальной разведки представил в Конгресс два отчета об усилиях России по подрыву суверенитета и независимости Беларуси, а также об активах, принадлежащих Александру Лукашенко.
Ожидается, что данный законопроект будет доработан Комитетом палаты представителей по иностранным делам Конгресса США, что затем позволит принять законопроект для возможного голосования всей Палатой представителей.
Напомним, что 2 октября Европейский союз
Канада и Великобритания уже
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Шесть конрессменов Конгресса США в качестве реакции на происходящее в Беларуси подготовили проект документа, в котором предполагается введение санкций и...
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