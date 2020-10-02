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Кремль прокомментировал отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС
02.10.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Включение президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза лишило бы Брюссель диалога с Минском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС заявил
"Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Беларусью, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны. Поэтому, скорее позитивное", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле позитивным, что белорусский лидер не попал в список чиновников, в отношении которых ЕС вводит санкции.
Песков отметил, что в Москве негативно относятся к любым санкциям. "Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы", - уточнил Песков.
Ранее ведение санкционного списка против представителей белорусских властей прокомментировали в МИД республики. Там заявили о введении ответных санкций и подчеркнули, что усиление давления ЕС на Минск может привести к разрыву дипломатических отношений и выходу страны из совместных программ.
Причины введения санкций
Напомним, выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте – Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.
Страны Европы осудили действия белорусских властей и пригрозили санкциями. Санкции уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.
В свою очередь, в России неоднократно заявляли о недопустимости попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси. В Кремле утверждают, что белорусский кризис должен решиться только путем диалога внутри страны.
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Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Москве в целом негативно относятся к любым санкционным проявлениям.
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