Кремль прокомментировал отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Включение президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза лишило бы Брюссель диалога с Минском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС заявил о введении санкций против Беларуси . В "черный список" вошли около 40 белорусских чиновников. Лукашенко в этом списке нет. В Брюсселе пояснили, что личные санкции в отношении главы белорусского государства подорвали бы требование ЕС к нему начать диалог с оппозицией.

"Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Беларусью, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны. Поэтому, скорее позитивное", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле позитивным, что белорусский лидер не попал в список чиновников, в отношении которых ЕС вводит санкции.

Песков отметил, что в Москве негативно относятся к любым санкциям. "Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы", - уточнил Песков.

Ранее ведение санкционного списка против представителей белорусских властей прокомментировали в МИД республики. Там заявили о введении ответных санкций и подчеркнули, что усиление давления ЕС на Минск может привести к разрыву дипломатических отношений и выходу страны из совместных программ.

Причины введения санкций

Напомним, выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте – Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.

Страны Европы осудили действия белорусских властей и пригрозили санкциями. Санкции уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.

Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен.

В свою очередь, в России неоднократно заявляли о недопустимости попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси. В Кремле утверждают, что белорусский кризис должен решиться только путем диалога внутри страны.