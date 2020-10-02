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МИД Беларуси вводит ответные санкции в отношении ЕС, против кого - неизвестно
02.10.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в ответ на решение Европейского союза о введении санкций, также сформировало свой санкционный список. Кто в него вошел - неизвестно.
Однако, исходя из сообщения, можно сделать вывод, что все, кто попал под санкции Беларуси, окажутся в черном списке всех немногочисленных интеграционных объединений, в которые входит наша страна. То есть, как минимум, в Россию въезд таким людям также будет закрыт.
«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», - говорится в объемном сообщении МИД, написанном в традиционном стиле внешнеполитического ведомства.
В сообщении также говорится о том, что введением санкций Ес отдаляет от себя Беларусь и склоняет ее в ультимативной форме к принятию удобных для Европы решений. Также МИД категорично отозвался о попытке диалога власти с представителями КС.
«Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и т.п. обречены на провал. Судьба таких структур печальна – еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса», - сказано в заявлении МИД.
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Белорусское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в ответ на решение Европейского союза о введении санкций, также сформировало свой санкционный список. Кто...
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