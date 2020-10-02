МИД Беларуси вводит ответные санкции в отношении ЕС, против кого - неизвестно

Белорусское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в ответ на решение Европейского союза о введении санкций, также сформировало свой санкционный список. Кто в него вошел - неизвестно.

Однако, исходя из сообщения, можно сделать вывод, что все, кто попал под санкции Беларуси, окажутся в черном списке всех немногочисленных интеграционных объединений, в которые входит наша страна. То есть, как минимум, в Россию въезд таким людям также будет закрыт.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», - говорится в объемном сообщении МИД, написанном в традиционном стиле внешнеполитического ведомства.

В сообщении также говорится о том, что введением санкций Ес отдаляет от себя Беларусь и склоняет ее в ультимативной форме к принятию удобных для Европы решений. Также МИД категорично отозвался о попытке диалога власти с представителями КС.

«Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и т.п. обречены на провал. Судьба таких структур печальна – еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса», - сказано в заявлении МИД.

Напомним, что 2 октября Европейский союз достиг единогласия в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников, увеличив изначально запланированный список чиновников в нем. Однако Александр Лукашенко в него так и не был включен.

МИД Беларуси недавно ввел санкции в отношении должностных лиц стран Балтии. В списке - несколько сотен человек, кто они - не сообщается.