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Лукашенко и Путин поговорили по телефону

02.10.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили нормализацию транспортного сообщения между странами, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

© Sputnik / Валерий Мельников
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В пятницу, 2 октября, главы двух государств провели телефонный разговор. 

"В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе. Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России. И обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран", - цитирует БелТА президентскую пресс-службу.

Главы государств также обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения - авиационного, железнодорожного и автомобильного - между двумя странами.

В пресс-службе также отметили, что значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением COVID-19, высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией.

Большое внимание Лукашенко и Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений "Славянское братство-2020", которые прошли под Брестом в сентябре.

Кроме того, главы государств подробно обсудили итоги VII Форума регионов Беларуси и России.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Главы государств затронули международные проблемы, обстановку в странах, COVID-19 и подвели итоги совместных мероприятий.
 
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