|
Лукашенко и Путин поговорили по телефону
02.10.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили нормализацию транспортного сообщения между странами, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik / Валерий Мельников
В пятницу, 2 октября, главы двух государств провели телефонный разговор.
"В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе. Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России. И обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран", - цитирует
Главы государств также обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения - авиационного, железнодорожного и автомобильного - между двумя странами.
В пресс-службе также отметили, что значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением COVID-19, высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией.
Большое внимание Лукашенко и Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений
Кроме того, главы государств подробно обсудили итоги
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы государств затронули международные проблемы, обстановку в странах, COVID-19 и подвели итоги совместных мероприятий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)