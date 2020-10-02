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Депутаты согласовали назначение Головченко премьер-министром Беларуси
02.10.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси дала согласие на назначение
Голосование по данному вопросу прошло сегодня в Овальном зале, на первом заседании осенней сессии, которая
© Sputnik / Виктор Толочко
Головченко был назначен премьер-министром 4 июня и
Сегодня Головченко, которого утверждали главой правительства, ответил на вопросы депутатов. В частности, он заявил, что финансовая система Беларуси возвращается на траекторию спокойной работы.
"(…) уже вторую-третью неделю потихоньку возвращаемся на траекторию спокойного функционирования финансовой системы, когда угасла волна девальвационных ожиданий, негативных настроений. Упал спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке", – заявил Головченко в Овальном зале.
Он также подчеркнул, что у белорусского правительства и Национального банка есть достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы "держать ситуацию под контролем".
Отвечая на вопросы депутатов, премьер также отметил, что определенное давление на валютный и финансовый рынок было создано искусственно, с помощью дезинформации. По его словам, это была "волна атаки с целью положить экономику", которая привела к возросшему спросу населения на валюту и оттоку депозитов.
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Головченко был назначен премьер-министром еще до президентских выборов, а после того, как правительство ушло в отставку, президент снова назначил его главой...
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