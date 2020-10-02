Головченко рассказал о газовых переговорах с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Договоренности по поставкам российского газа идут по по графику, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко после церемонии закладки капсулы в фундамент будущего Национального выставочного центра, передает корреспондент Sputnik.

Отвечая на вопрос, когда будут достигнуты договоренности с Россией о поставках газа в 2021 году, глава правительства особо отметил, что "все идет по плану".

"Переговоры идут в соответствии с графиком. Министерство энергетики их ведет, как только будут достигнуты договоренности, они будут предъявлены обществу", - заверил белорусский премьер.

Роман Головченко обратил внимание, что правительство настраивается на то, что договоренности по поставкам голубого топлива в будущем году удастся заключить до конца этого года.

"Пока все в плановом порядке какого-то форс-мажора нет. Мы не собираемся это затягивать. Тем более, что российские партнеры занимают конструктивную позицию. Поэтому никаких причин для затягивания (переговоров) нет", - резюмировал он.

О чем договариваются Минск и Москва

Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил журналистам, что переговоры по газу идут успешно. По его словам, переговоры с главой Газпрома Алексеем Миллером продвинулись вперед. "В Санкт-Петербург я выезжал, и я считаю, что плодотворно поработали и поговорили. В главных вопросах нашли консенсус, как говорил Мишка Горбачев (президент СССР – Sputnik)", – пошутил белорусский посол.

По его мнению, вопрос с поставками голубого топлива в республику будет решаться поэтапно.

"Какой-то шаг будет с 1 января 2021 года. Я думаю, что единый рынок (газа Беларуси и России – Sputnik) реально создать с 1 января 2022 года", – резюмировал тогда Владимир Семашко.

Напомним, контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку по территории республики действительны до конца 2020 года.

В феврале текущего года "Газпром" и правительство Беларуси подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа. Стоимость одной тысячи кубометров газа для Беларуси на 2020 год была установлена в размере 127 долларов, то есть сохранились условия поставок предыдущего года.

Ранее стало известно, что до конца сентября Беларусь погасит долг за поставки российского газа, размер которого, по словам министра энергетики России Александра Новака, вырос до 328 миллионов долларов.