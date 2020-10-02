Чиновник, угрожавший россиянам, возвращается из Ялты в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

О своем намерении вернуться на родину в Беларусь сообщил Sputnik бывший вице-мэр Ялты Михаил Загорцев.

"Я вернусь в Беларусь", - сообщил он. Загорцев пробыл вице-мэром Ялты всего четыре дня. Казалось, что могло помешать белорусу работать долго и плодотворно. В истории разбирался Sputnik.

Как Загорцев оказался в Ялте?

Девять последних лет Михаил Загорцев руководил Смолевичским райисполкомом под Минском. В марте этого года по состоянию здоровья (как-никак 62 года), он решил уйти в отставку и уехать на лечение в Ялту. Там он встретился с главой администрации крымского курорта и своим давним другом Иваном Имгрунтом.

Ялтинский мэр знал Загорцева еще по старой работе и доверял деловому опыту своего белорусского коллеги: Загорцев проработал на управленческих должностях в "Гомельдреве", представительстве российской газовой компании "Итера", Новобелицком райисполкоме, Бобруйском райсовете депутатов и Смолевичском райисполкоме. Поэтому и предложил белорусскому чиновнику пост вице-мэра Ялты.

Как рассказал позже сам Загорцев, все проверки и согласования он прошел достаточно быстро. В городской администрации чиновник должен был курировать сферы ЖКХ и транспорта.

Что пошло не так?

Михаил Загорцев, находясь в Ялте и наблюдая за выборами в Беларуси 9 августа, а также жестким разгоном со стороны силовиков акций протеста, не смог удержаться и записал видеообращение. В нем и прозвучали слова, которые впоследствии и спровоцировали скандал.

В частности, Михаил Загорцев рассказал в своем послании о "российском следе" и якобы участии в жестких разгонах в Минске сотрудников российских ЧВК.

"Здесь много разговоров о российском следе... Я обратился ко многим мэрам (российских) городов-побратимов, директорам заводов <…> и сказал, не пускайте сюда (в Беларусь) своих сыновей, потому что, если они придут не с добрыми (намерениями), 41-45 год снова настанет. И поверьте, тогда встанет каждый белорус, мы этого не допустим никогда больше!"

Видимо, когда Михаила Загорцева назначали на государственную должность в Ялте, он забыл об этом обращении. Но мимо активных пользователей социальных сетей это видео не прошло. К концу сентября его посмотрели более 200 тысяч человек – и возникли вопросов к мэру Ялты. В частности, почему на должность вице-мэра назначают человека, который угрожает россиянам?

Как позже объяснил сам Загорцев, он не обладал полной информацией о событиях, которые происходили на Родине и "данное обращение было записано в период 14-16 августа, сразу после известных событий". Тогда, признается чиновник, он "находился в состоянии высокого эмоционального напряжения, и говорить о каких-то умыслах просто невозможно".

Что подвигло его на запись видеообращения, Загорцев пояснил, но не сделал главного – не извинился перед россиянами…

Как отреагировали на это в Ялте?

Видеообращением, которое вскоре всплыло в сети, заинтересовались в ялтинской администрации. Глава мэрии Иван Имгрунт отреагировал молниеносно и в разговоре со Sputnik отметил, что дал исчерпывающий ответ на официальной странице администрации города.

"По итогам проведенной проверки по размещенному видеоматериалу с участием Михаила Гавриловича Загорцева, по факту поддержки оппозиции Беларуси, принято решение об освобождении им должности заместителя главы администрации города Ялта. Сегодня я подписал соответствующее распоряжение", – говорится в сообщении.

По мнению политолога, замглавы Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук, "фраза о том, что если русские придут в Беларусь, то им "устроят сопротивление, как в 1941-1944 годах", является вопиюще возмутительной".

"Не имеет значения, идешь ты на госслужбу в России или не идешь, это просто недопустимо. Безусловно, было понятно возмущение депутата Госдумы Александра Хинштейна и понятно решение главы республики Аксенова, который уволил Загорцева", - сказал он.