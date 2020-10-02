Президента Литвы призвали ответить, кто платит за проживание Тихановской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Член комитета "Русскоговорящая Клайпеда" Артур Крижановский призвал власти Литвы объяснить, за чей счет проживает в Вильнюсе экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, сообщает Sputnik Литва .

Крижановский написал открытое письмо, копию которого направил министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу. В нем он как гражданин страны и налогоплательщик поинтересовался, почему лидер белорусской оппозиции находится не в центре приема беженцев, а в одном из лучших отелей Вильнюса.

Кроме того, житель Клайпеды уточнил, кто платит за содержание Тихановской и есть ли какой-то бюджет на ее проживание в Литве. Мужчина предполагает, что ее проживание оплачивают на деньги литовских налогоплательщиков, и прежде, чем выделять средства, власти должны были узнать мнение народа по поводу нахождения белоруски в Литве.

"Отобьются ли расходы на эту, мягко говоря, странную историю? Вы ведь надолго портите отношения с соседним государством. А у нас вы спросили? У народа? Нет, не спросили. А может, вы залезли в бюджетные деньги? При том, что у нас, налогоплательщиков, почему-то не спросили, надо ли нам оплачивать весь этот цирк?", - задает вопросы Крижановский в открытом письме.

Также он недоволен тем, что глава Литвы испортил отношения с Беларусью, поскольку это повлияет на экономику страну. Мужчину интересует,кто покроет убытки от испорченных отношений с соседней страной и кто возместит Клайпеде и порту упущенную выгоду.

С чего все началось

Напомним, выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

Через день после проведения выборов Светлана Тихановская направилась в Литву. За 1,5 месяца нахождения в Евросоюзе экс-кандидат в президенты Беларуси успела встретиться с некоторыми лидерами европейских стран, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Страны Европы осудили действия белорусских властей и пригрозили санкциями. Санкции уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.

Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен.

В пятницу стало известно, что Евросоюз согласовал санкционный список . В него вошли около 40 представителей белорусских властей, при этом президента Александра Лукашенко туда пока не включили в надежде на диалог. Технический процесс принятия санкций будет запущен уже на следующей неделе.

Беларусь, в свою очередь, ввела ответные санкции в отношении стран ЕС . Список лиц, попавших под санкции, публиковать не планируют.