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МВД призвало ООН к объективной оценке событий в Беларуси

02.10.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси призвало структуры ООН объективно оценивать ситуацию в стране, сложившуюся после президентских выборов, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
МВД: нет ни одного факта изнасилования со стороны сотрудников милиции

В МВД сегодня состоялась встреча руководства ведомства и представителей других государственных органов с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. На встрече были затронуты вопросы, касающиеся принимаемых правоохранительными органами мер по стабилизации общественно-политической ситуации в стране, сложившейся после 9 августа.

"Мы удивлены попытками односторонней оценки структурами ООН ситуации в Беларуси",- заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

"В Беларуси рассчитывают на взвешенную оценку ООН ситуации в стране", - подчеркнул он.

Казакевич заявил, что МВД готово к открытому диалогу по вопросам, изложенным в письме от представительства ООН. Кроме этого, он передал главе офиса ООН в республике пакет документов, где изложена вся интересующая информация о ситуации с протестами.

"Вызывает искреннее недоумение со стороны ряда международных структур и правозащитных организаций их одностороннее и необъективное толкование информации по принимаемым в нашей стране мерам по стабилизации обстановки и предотвращению массовых беспорядков", - сказал Казакевич.

"В особенности их масштабные и агрессивные усилия в отношении Беларуси различных механизмов давления. Для нас очевидны попытки западных стран инициировать на различных международных площадках рассмотрение белорусского вопроса, что имеет своей целью исключительно укрепление своих собственных позиций и поднятие своей значимости за счет раскручивания белорусской темы", - подчеркнул он.

По словам Казакевича, у белоруской стороны вызывает озабоченность смещение акцентов в деятельности международных организаций с практического взаимодействия с Беларусью в сторону демонстрации своего негативного отношения к теме прав человека в стране. Он подчеркнул, что многочисленные утверждения, что в Беларуси не соблюдаются права и свободы человека, не имеют под собой оснований. По словам Казакевича, такие утверждения не подкреплены соответствующими доказательствами

Казакевич обратил внимание, что в Беларуси "выработался устойчивый иммунитет к регулярным бойкотам и санкциям, политика двойных стандартов и необъективной критике".

"Мы понимаем, что раскручиваемая в СМИ недостоверная, предвзятая, ничем не обоснованная информация о продолжающихся разгонах акций и мирных протестов арестов и задержаний, случаев насильственного и бесследного исчезновения, непропорционального применения силы со стороны милиции, применение сексуального и иных форм насилия, преследования по политическим мотивам, еще больше воодушевляет международное политическое сообщество на неприкрытое противостояние, которое ставит конечной целью применить в Беларуси классический сценарий цветных революций", - сказал Казакевич.

В свою очередь, представитель ООН в Беларуси выразила обеспокоенность "нарушениями прав человека, которые имели место в Беларуси после 9 августа". Она сказала, что по данным некоторых источников, впервые дни Было задержано до 13 тысяч человек.

"Полагаем, что в Беларуси были нарушены права на мирные собрания. (...) А массовые развертывания сил сотрудников силовых структур привели к ситуации запугивания и срыва мирных демонстраций", - сказала представитель ООН.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Она также высказала обеспокоенность сообщениями о пытках в отношении лиц в местах, где были задержанные, а также "массовыми задержаниями журналистов".

В начале сентября эксперты ООН заявили 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси во время подавления акций протеста. В МВД заявили, что обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников не останутся без внимания.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что свобода собраний и уличных шествий, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством, а порядок их проведения регламентируется законом "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь". А лица, нарушившие этот порядок, несут ответственность, установленную законом, сотрудники правоохранительных органов имеют право в соответствии с законодательством прекратить такое мероприятие.

 
Теги: Минск
 
 
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