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Беларусь и европейские санкции: хроника десятилетий
02.10.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О введении Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских чиновников стало известно 2 октября. Как заявили в ЕС, причиной стала "фальсификация выборов РБ (выборы президента прошли в стране 9 августа – Sputnik) и нарушение прав человека". При этом в санкционный список 2020 не попал президент Беларуси Александр Лукашенко – как пояcнили в ЕС, "принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум".
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Как часто приходилось стране сталкиваться с санкционными мерами, разбирался Sputnik.
Санкции ЕС против Беларуси: с чего все начиналось
Впервые санкции Евросоюза в отношении Беларуси были введены в сентябре 1997 года после референдума, который касался увеличения сроков полномочий президента республики. Страны запада не признали его итоги и объяснили принимаемые меры "нарушением прав человека" и "нарушений на этих выборах".
Формат отношений с Минском был ограничен, контакты на высшем и высоком уровне не проводились. Был остановлен процесс ратификации соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также временное торговое соглашение от 1995 года. Исключение составили проекты по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В 1998 году ситуация снова обострилась – причиной стало выселение послов из района "Дрозды", где располагались их резиденции. В отношении Лукашенко и 130 высокопоставленных белорусских чиновников были введены визовые ограничения, которые продлились до начала 1999 года. Тогда главы дипмиссий стран ЕС вернулись в Беларусь, предпринятые ограничения были отменены.
В сентябре 2004 года Европейский союз запретил въезд на свою территорию Наумову, Шейману, Сивакову и Павличенко, которых подозревали в причастности к исчезновению людей в 1999-2000 годах. В декабре список расширили до шести человек: в него включили главу ЦИК РБ Лидию Ермошину и командира минского ОМОНа Юрия Подобеда.
© Sputnik
В 2005 году Евросоюзом было принято решение все-таки уйти от полной изоляции Беларуси и расширять контакты с гражданским обществом. При этом запрет на въезд из Беларуси для ряда чиновников сохранялся.
После прошедших в марте 2006 года выборов президента за "ущемление прав оппозиции" ЕС составил список из 37 человек, которым запрещен въезд на территорию ЕС. Туда был включен и Александр Лукашенко. Кроме того, было предусмотрено замораживание счетов в европейских банках упомянутых в списке людей.
Действие данных мер было приостановлено в октябре 2008 года, однако сохранялась возможность их возобновления в любой момент.
Приостановка санкций против Лукашенко неоднократно продлевалась вплоть до 2011 года. В этом году случился очередной виток обострений отношений - он был вызван подавлением акций оппозиции после выборов президента РБ в декабре 2010 года. В январе 2011 Совет ЕС согласовал список людей, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза. В него вошел также Александр Лукашенко и его сыновья. Не включили в список только министра иностранных дел Сергея Мартынова и первого вице-премьера Владимира Семашко. В этом же году были заморожены активы ряда белорусских компаний и организаций.
В период с 2011 до 2014 года список санкций периодически редактировался. Максимум был достигнут в 2012 году, когда в него вошло 243 человека и 29 организаций. Санкции ЕС также подразумевали запрет на ведение экономической деятельности европейских предпринимателей с белорусскими юридическими лицами, включенными в список, было введено эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.
В 2014 году санкции против белорусских чиновников были продлены на год – как пояснили в ЕС, ситуация в стране к этому времени не улучшилась. На тот момент список включал 201 физических лиц и 18 юридических.
В октябре 2015 года после освобождения политзаключенных Совет ЕС снова применил схему
В начале 2016 года главы МИД ЕС договорились о частичной отмене санкций – они касались исключения Лукашенко и еще около 170 других официальных лиц страны, а также нескольких белорусских компаний. В "черном списке" остались силовики, обвиняемые в преследовании оппозиции.
2 сентября 2020 Совет ЕС сообщил о
Президентские выборы
Выборы президента РБ
Страны ЕС осудили действия белорусских властей и пригрозили соответствующими мерами. Санкции против Беларуси
Беларусь уже
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После проведения президентских выборов 2020 Евросоюз согласовал санкционный список представителей белорусских властей, технический процесс принятия будет...
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