ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и европейские санкции: хроника десятилетий

02.10.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

О введении Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских чиновников стало известно 2 октября. Как заявили в ЕС, причиной стала "фальсификация выборов РБ (выборы президента прошли в стране 9 августа – Sputnik) и нарушение прав человека". При этом в санкционный список 2020 не попал президент Беларуси Александр Лукашенко – как пояcнили в ЕС, "принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Джабаров о санкциях ЕС: хотя бы им хватило ума не трогать Лукашенко

Как часто приходилось стране сталкиваться с санкционными мерами, разбирался Sputnik.

Санкции ЕС против Беларуси: с чего все начиналось

Впервые санкции Евросоюза в отношении Беларуси были введены в сентябре 1997 года после референдума, который касался увеличения сроков полномочий президента республики. Страны запада не признали его итоги и объяснили принимаемые меры "нарушением прав человека" и "нарушений на этих выборах".

Формат отношений с Минском был ограничен, контакты на высшем и высоком уровне не проводились. Был остановлен процесс ратификации соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также временное торговое соглашение от 1995 года. Исключение составили проекты по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1998 году ситуация снова обострилась – причиной стало выселение послов из района "Дрозды", где располагались их резиденции. В отношении Лукашенко и 130 высокопоставленных белорусских чиновников были введены визовые ограничения, которые продлились до начала 1999 года. Тогда главы дипмиссий стран ЕС вернулись в Беларусь, предпринятые ограничения были отменены.

В сентябре 2004 года Европейский союз запретил въезд на свою территорию Наумову, Шейману, Сивакову и Павличенко, которых подозревали в причастности к исчезновению людей в 1999-2000 годах. В декабре список расширили до шести человек: в него включили главу ЦИК РБ Лидию Ермошину и командира минского ОМОНа Юрия Подобеда.

© Sputnik
Санкционная история Беларуси

В 2005 году Евросоюзом было принято решение все-таки уйти от полной изоляции Беларуси и расширять контакты с гражданским обществом. При этом запрет на въезд из Беларуси для ряда чиновников сохранялся.

После прошедших в марте 2006 года выборов президента за "ущемление прав оппозиции" ЕС составил список из 37 человек, которым запрещен въезд на территорию ЕС. Туда был включен и Александр Лукашенко. Кроме того, было предусмотрено замораживание счетов в европейских банках упомянутых в списке людей.

Действие данных мер было приостановлено в октябре 2008 года, однако сохранялась возможность их возобновления в любой момент.

Приостановка санкций против Лукашенко неоднократно продлевалась вплоть до 2011 года. В этом году случился очередной виток обострений отношений - он был вызван подавлением акций оппозиции после выборов президента РБ в декабре 2010 года. В январе 2011 Совет ЕС согласовал список людей, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза. В него вошел также Александр Лукашенко и его сыновья. Не включили в список только министра иностранных дел Сергея Мартынова и первого вице-премьера Владимира Семашко. В этом же году были заморожены активы ряда белорусских компаний и организаций.

В период с 2011 до 2014 года список санкций периодически редактировался. Максимум был достигнут в 2012 году, когда в него вошло 243 человека и 29 организаций. Санкции ЕС также подразумевали запрет на ведение экономической деятельности европейских предпринимателей с белорусскими юридическими лицами, включенными в список, было введено эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.

© Sputnik
Как поменяется отношение ЕС к Беларуси после санкций ― Уралов

В 2014 году санкции против белорусских чиновников были продлены на год – как пояснили в ЕС, ситуация в стране к этому времени не улучшилась. На тот момент список включал 201 физических лиц и 18 юридических.

В октябре 2015 года после освобождения политзаключенных Совет ЕС снова применил схему приостановки санкций против белорусских чиновников с условием возможности введения их в действие сроком на четыре месяца.

В начале 2016 года главы МИД ЕС договорились о частичной отмене санкций  – они касались исключения Лукашенко и еще около 170 других официальных лиц страны, а также нескольких белорусских компаний. В "черном списке" остались силовики, обвиняемые в преследовании оппозиции.

2 сентября 2020 Совет ЕС сообщил о введении индивидуальных санкций, в список вошло около 40 человек. Лукашенко в список включен не был.

Президентские выборы

Выборы президента РБ прошли 9 августа, на них, поданным ЦИК, победу одержал действующий глава государства, набравший более 80% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов 2020, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

Страны ЕС осудили действия белорусских властей и пригрозили соответствующими мерами. Санкции против Беларуси уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.

Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. По указу президента, Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После проведения президентских выборов 2020 Евросоюз согласовал санкционный список представителей белорусских властей, технический процесс принятия будет...
 
Новости дня
Новости политики
 
Чиновник, угрожавший россиянам, возвращается из Ялты в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика