Беларусь и европейские санкции: хроника десятилетий

Источник материала: Sputnik Беларусь

О введении Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских чиновников стало известно 2 октября. Как заявили в ЕС, причиной стала "фальсификация выборов РБ (выборы президента прошли в стране 9 августа – Sputnik) и нарушение прав человека". При этом в санкционный список 2020 не попал президент Беларуси Александр Лукашенко – как пояcнили в ЕС, "принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум".

Как часто приходилось стране сталкиваться с санкционными мерами, разбирался Sputnik.

Санкции ЕС против Беларуси: с чего все начиналось

Впервые санкции Евросоюза в отношении Беларуси были введены в сентябре 1997 года после референдума, который касался увеличения сроков полномочий президента республики. Страны запада не признали его итоги и объяснили принимаемые меры "нарушением прав человека" и "нарушений на этих выборах".

Формат отношений с Минском был ограничен, контакты на высшем и высоком уровне не проводились. Был остановлен процесс ратификации соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также временное торговое соглашение от 1995 года. Исключение составили проекты по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1998 году ситуация снова обострилась – причиной стало выселение послов из района "Дрозды", где располагались их резиденции. В отношении Лукашенко и 130 высокопоставленных белорусских чиновников были введены визовые ограничения, которые продлились до начала 1999 года. Тогда главы дипмиссий стран ЕС вернулись в Беларусь, предпринятые ограничения были отменены.

В сентябре 2004 года Европейский союз запретил въезд на свою территорию Наумову, Шейману, Сивакову и Павличенко, которых подозревали в причастности к исчезновению людей в 1999-2000 годах. В декабре список расширили до шести человек: в него включили главу ЦИК РБ Лидию Ермошину и командира минского ОМОНа Юрия Подобеда.

В 2005 году Евросоюзом было принято решение все-таки уйти от полной изоляции Беларуси и расширять контакты с гражданским обществом. При этом запрет на въезд из Беларуси для ряда чиновников сохранялся.

После прошедших в марте 2006 года выборов президента за "ущемление прав оппозиции" ЕС составил список из 37 человек, которым запрещен въезд на территорию ЕС. Туда был включен и Александр Лукашенко. Кроме того, было предусмотрено замораживание счетов в европейских банках упомянутых в списке людей.

Действие данных мер было приостановлено в октябре 2008 года, однако сохранялась возможность их возобновления в любой момент.

Приостановка санкций против Лукашенко неоднократно продлевалась вплоть до 2011 года. В этом году случился очередной виток обострений отношений - он был вызван подавлением акций оппозиции после выборов президента РБ в декабре 2010 года. В январе 2011 Совет ЕС согласовал список людей, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза. В него вошел также Александр Лукашенко и его сыновья. Не включили в список только министра иностранных дел Сергея Мартынова и первого вице-премьера Владимира Семашко. В этом же году были заморожены активы ряда белорусских компаний и организаций.

В период с 2011 до 2014 года список санкций периодически редактировался. Максимум был достигнут в 2012 году, когда в него вошло 243 человека и 29 организаций. Санкции ЕС также подразумевали запрет на ведение экономической деятельности европейских предпринимателей с белорусскими юридическими лицами, включенными в список, было введено эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.

В 2014 году санкции против белорусских чиновников были продлены на год – как пояснили в ЕС, ситуация в стране к этому времени не улучшилась. На тот момент список включал 201 физических лиц и 18 юридических.

В октябре 2015 года после освобождения политзаключенных Совет ЕС снова применил схему приостановки санкций против белорусских чиновников с условием возможности введения их в действие сроком на четыре месяца.

В начале 2016 года главы МИД ЕС договорились о частичной отмене санкций – они касались исключения Лукашенко и еще около 170 других официальных лиц страны, а также нескольких белорусских компаний. В "черном списке" остались силовики, обвиняемые в преследовании оппозиции.

2 сентября 2020 Совет ЕС сообщил о введении индивидуальных санкций , в список вошло около 40 человек. Лукашенко в список включен не был .

Президентские выборы

Выборы президента РБ прошли 9 августа, на них, поданным ЦИК, победу одержал действующий глава государства, набравший более 80% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов 2020, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

Страны ЕС осудили действия белорусских властей и пригрозили соответствующими мерами. Санкции против Беларуси уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.

Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. По указу президента, Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен.

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