МИД РБ предложил Польше и Литве отозвать послов и сократить дипприсутствие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Беларуси - до 18 и 14 дипломатов соответственно, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в пятницу.

"Послы в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси, соответственно, предложено последовать данному примеру", - сказал Глаз.

Сегодня в Министерство иностранных дел были вызваны послы Польши и Литвы.

"Ввиду откровенно деструктивной деятельности со стороны этих стран им было предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси", - добавил пресс-секретарь ведомства.

Для Литвы это означает сокращение с 25 до 14 дипломатов, а для Польши с 50 до 18.

Глаз уточнил, что в соответствии с Венской конвенцией контакты всех аккредитованных в Беларуси дипломатов стран ЕС с государственными структурами переносятся исключительно на площадку МИД. По его мнению, это вынужденная и логичная мера защиты наших национальных интересов, как суверенного государства.

Также в МИДе сообщили, что Беларусь вводит ответные визовые санкции в отношении представителей европейских органов власти, но пока белорусские власти его не обнародуют.

В пятницу стало известно, что Евросоюз опубликовал санкционный список в отношении Беларуси. В него вошли около 40 представителей белорусских властей, при этом президента Александра Лукашенко туда пока не включили в надежде на диалог. Технический процесс принятия санкций будет запущен уже на следующей неделе.