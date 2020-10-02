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МИД Беларуси аннулировал аккредитации иностранных журналистов
02.10.2020 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси аннулировало все выданные ранее иностранным журналистам в Беларуси аккредитации, заявил официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.
© Sputnik / Виктор Толочко
"С сегодняшнего дня введено в действие новое Положение о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации", - заявил Глаз.
Он обратил внимание, что "это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное". "Это именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам", - пояснил он.
В этой связи, по словам Глаза, все ранее выданные иностранным журналистам аккредитационные карточки с сегодняшнего дня официально прекращают свое действие.
В понедельник, 5 октября, должна начать работу комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ. Комиссия будет осуществлять аккредитацию заново, по новым правилам, уточнил Глаз.
Переаккредитация по-новому
На
В частности, в документе прописаны следующие нормы:
"В соответствии с нормами нового Положения приоритет при аккредитации будет отдаваться гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Глаз пояснил, что в новом Положении учтены не только все замечания, поступавшие ранее в МИД, но и "беспрецедентное гибридное давление в отношении нашей страны, которое при помощи медиа различной природы в последнее время было применено со стороны ряда зарубежных партнеров".
Отдельно официальный представитель МИД обратил внимание, на "открытую как финансовую, так и организационную" откровенно экстремистских медиаресурсов. При этом, по словам Глаза, "мы слышим, что такая деятельность будет продолжена".
"Уверены, что новое Положение позволит Министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом", - говорится в заявлении МИД.
Анкета, две фото - каким был старый пакет документов?
Положение о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных СМИ было утверждено Советом Министров в декабре 2008 года и действовало до сегодняшнего дня.
Аккредитация иностранного журналиста может быть постоянной и временной.
Согласно прежнему положению, чтобы получить постоянную аккредитацию иностранного журналиста в МИД, корреспондент должен был заполнить анкету, приложить краткую справку о своей профессиональной деятельности, две фотографии, копию документа, удостоверяющего личность и копию удостоверения журналиста.
Также необходимо было предоставить в министерство краткую справку о СМИ и оригинал письменного обращения с просьбой об аккредитации.
Решение МИД о выдаче постоянной аккредитации должно было приниматься в срок, не превышающий двух месяцев.
Принять решение о выдаче временной аккредитации иностранному журналисту МИД должен был в течение двадцати дней после получения необходимых документов.
Среди документов нужно было предоставить письменное обращение на официальном бланке с просьбой об аккредитации при МИД, заполнить онлайн-анкету, приложить две фотографии. Ссылка на онлайн-анкету на сайте МИД в данный момент недоступна.
Для посещения Беларуси иностранными журналистами в безвизовом режиме на срок до 30 суток получение аккредитации при МИД также являлось обязательным.
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В связи с принятием новых правил, МИД проведет переаккредитацию работающих в республике иностранных СМИ.
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