МИД Беларуси аннулировал аккредитации иностранных журналистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси аннулировало все выданные ранее иностранным журналистам в Беларуси аккредитации, заявил официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.

"С сегодняшнего дня введено в действие новое Положение о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации", - заявил Глаз.

Он обратил внимание, что "это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное". "Это именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам", - пояснил он.

В этой связи, по словам Глаза, все ранее выданные иностранным журналистам аккредитационные карточки с сегодняшнего дня официально прекращают свое действие.

В понедельник, 5 октября, должна начать работу комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ. Комиссия будет осуществлять аккредитацию заново, по новым правилам, уточнил Глаз.

Переаккредитация по-новому

На сайте МИД пояснили, что в Положении прописаны ряд норм, которые направлены на "упрощение и облегчение порядка получения аккредитации для журналистов". Как обратил внимание официальный представитель МИД, "новое Положение стало либеральнее предыдущего". В нем, по словам Глаза, учтены рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии в отношении института аккредитации, а также опыт стран Европы.

В частности, в документе прописаны следующие нормы:

процедуры подачи документов на аккредитацию (как временную, так и постоянную), получения временной аккредитации переведены в электронный формат;

журналисты получили возможность самостоятельно распечатать аккредитационную карточку для временной аккредитации;

существенно сокращены сроки рассмотрения поданных на аккредитацию документов – с 20 дней до 5 для временной аккредитации, с 2 месяцев до 30 дней для постоянной;

введена возможность продления постоянной аккредитации на срок до 3 лет (ранее – только до 1 года);

облечена в правовые рамки работа журналистов-фрилансеров в интересах иностранного СМИ.

"В соответствии с нормами нового Положения приоритет при аккредитации будет отдаваться гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Глаз пояснил, что в новом Положении учтены не только все замечания, поступавшие ранее в МИД, но и "беспрецедентное гибридное давление в отношении нашей страны, которое при помощи медиа различной природы в последнее время было применено со стороны ряда зарубежных партнеров".

Отдельно официальный представитель МИД обратил внимание, на "открытую как финансовую, так и организационную" откровенно экстремистских медиаресурсов. При этом, по словам Глаза, "мы слышим, что такая деятельность будет продолжена".

"Уверены, что новое Положение позволит Министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом", - говорится в заявлении МИД.

Анкета, две фото - каким был старый пакет документов?

Положение о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных СМИ было утверждено Советом Министров в декабре 2008 года и действовало до сегодняшнего дня.

Аккредитация иностранного журналиста может быть постоянной и временной.

Согласно прежнему положению, чтобы получить постоянную аккредитацию иностранного журналиста в МИД, корреспондент должен был заполнить анкету, приложить краткую справку о своей профессиональной деятельности, две фотографии, копию документа, удостоверяющего личность и копию удостоверения журналиста.

Также необходимо было предоставить в министерство краткую справку о СМИ и оригинал письменного обращения с просьбой об аккредитации.

Решение МИД о выдаче постоянной аккредитации должно было приниматься в срок, не превышающий двух месяцев.

Принять решение о выдаче временной аккредитации иностранному журналисту МИД должен был в течение двадцати дней после получения необходимых документов.

Среди документов нужно было предоставить письменное обращение на официальном бланке с просьбой об аккредитации при МИД, заполнить онлайн-анкету, приложить две фотографии. Ссылка на онлайн-анкету на сайте МИД в данный момент недоступна.

Для посещения Беларуси иностранными журналистами в безвизовом режиме на срок до 30 суток получение аккредитации при МИД также являлось обязательным.