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Евросоюз опубликовал санкционный список по Беларуси

02.10.2020 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Евросоюз опубликовал санкционный список в отношении официальных лиц Беларуси, он вступил в силу после официальной публикации в журнале ЕС, 2 октября 2020 года.

"9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, которые были сочтены (Брюсселем - Sputnik) не соответствующими международным стандартам и запятнанными репрессиями против независимых кандидатов, а также жестким подавлением мирных протестов. Ввиду особой серьезности ситуации в Беларуси 40 физических лиц должны быть добавлены в санкционный список", - сказано в заявлении совета ЕС.

В списке в основном представители силовых структур и избирательных органов республики. Евросоюз обвинил всех лиц, включенных в список, в насилии над участниками акций протеста и фальсификации результатов президентских выборов. Президент Беларуси Александр Лукашенко в список включен не был.

Среди лиц, находящихся в санкционном списке - глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина и ряд чиновников избиркома, госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, министр внутренних дел Юрий Караев, начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба и другие.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В списке лиц, в отношении которых будут применяться санкции - глава ЦИК Лидия Ермошина и министр внутренних дел Юрий Караев.
 
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