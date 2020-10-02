Беларусь вводит визовые санкции против представителей ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Беларусь вводит ответные санкции в отношении представителей европейских органов власти, заявил в пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В пятницу стало известно, что Евросоюз согласовал санкционный список в отношении Беларуси. В него вошли около 40 представителей белорусских властей, при этом президента Александра Лукашенко туда пока не включили в надежде на диалог. Технический процесс принятия санкций будет запущен уже на следующей неделе.

"С сегодняшнего дня по принципу взаимности мы вводим визовые санкции против наиболее предвзятых и ангажированных в отношении нашей страны представителей Евроинститутов, включая Европарламент и страны-члены ЕС", - сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, список носит симметричный характер, но пока белорусские власти не обнародуют. Перечень невъездных лиц будет действовать и в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь.

Глаз уточнил, что в соответствии с Венской конвенцией контакты всех аккредитованных в Беларуси дипломатов стран ЕС с государственными структурами переносятся исключительно на площадку МИД.

По его мнению, это вынужденная и логичная мера защиты наших национальных интересов, как суверенного государства. При этом дверь для диалога не закрывается, когда он основывается на нормах международного права.

"Попытки оказания давления или неприкрытого вмешательства во внутренние дела Беларуси, равно как и попрание нашего суверенитета будут иметь обратный эффект и далеко идущие последствия для всех сторон и региона в целом", - предупредил он.

Пресс-секретарь МИД напомнил, что белорусские власти призывали Польшу и Литву проявить благоразумие, а также объективно оценивать ситуацию в республике.

"Вместо этого в ответ получаем не только ушата грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы, неприкрытое вмешательство во внутренние дела, игнорирование базовых суверенных прав Беларуси, прямое спонсирование экстремистских призывов и действий", - акцентировал внимание дипломат.

Причины введения санкций

Напомним, выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте – Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.

Страны Европы осудили действия белорусских властей и пригрозили санкциями. Санкции уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.

Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен.

В свою очередь, в России неоднократно заявляли о недопустимости попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси. В Кремле утверждают, что белорусский кризис должен решиться только путем диалога внутри страны.

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