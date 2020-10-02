В МИД рассказали, чем отвечает Беларусь на санкции ЕС и отдельных стран

Источник материала: Sputnik Беларусь

На данном этапе принято решение список невъездных в Беларусь лиц не публиковать, однако этот список будет действовать также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь, добавил представитель МИД.

"Это вынужденные и логичные меры, продиктованные необходимостью естественной защиты наших национальных интересов как суверенного государства, данным шагом мы не закрываем двери для диалога и цивилизованного взаимодействия", ― уточнил Глаз.

Попытки оказания неприкрытого давления и вмешательства во внутренние дела будут иметь далеко идущие негативные последствия для всех сторон и региона в целом, акцентировал представитель МИД.

Предложение Польше и Литве

В Беларуси довольно и терпеливо отслеживали все недружественные телодвижения в отношении страны со стороны Польши и Литвы, в ответ получили "не только ушаты грязи, попытки продавить тараном свои интересы и неприкрытое вмешательство во внутренние дела Беларуси", сказал представитель ведомства.

"В этой связи сегодня в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы. Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах состав своих диппредставительств в Беларуси, для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18. Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси предложено последовать данному примеру", ― рассказал Глаз.

Посыл Великобритании и Канаде

Беларусь также обратила внимание на введение санкционного списка Великобритании и Канады, назвав его "ложным и контрпродуктивным посылом", поскольку данные страны применяют двойственные подходы, оценивая ситуацию у себя и своих иностранных партнеров по принципу "в своем глазу бревно не такое уж и большое", добавил представитель МИД.

"Как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады", ― сказал Глаз.

Новая аккредитация иностранных СМИ

Также Анатолий Глаз сообщил, что с сегодняшнего дня введено действие новое положение о порядке аккредитации иностранных СМИ в Республике Беларусь, соответствующая информация размещена на сайте внешнеполитического ведомства.

"Это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам, в этой связи все ранее выданные иностранным журналистам аккредитационные карточки прекращают свое действие", ― предупредил Глаз.

В понедельник должна начать работу в обновленном составе и формате соответствующая комиссия МИД, которая будет осуществлять аккредитацию заново по новым правилам", сообщил представитель МИД.

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