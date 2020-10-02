ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МИД рассказали, чем отвечает Беларусь на санкции ЕС и отдельных стран

02.10.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Джабаров о санкциях ЕС: хотя бы им хватило ума не трогать Лукашенко
МИНСК, 2 окт - Sputnik. На данном этапе принято решение список невъездных в Беларусь лиц не публиковать, однако этот список будет действовать также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь, добавил представитель МИД. 

"Это вынужденные и логичные меры, продиктованные необходимостью естественной защиты наших национальных интересов как суверенного государства,  данным шагом мы не закрываем двери для диалога и цивилизованного взаимодействия", ― уточнил Глаз.

Попытки оказания неприкрытого давления и вмешательства во внутренние дела будут иметь далеко идущие негативные последствия для всех сторон и региона в целом, акцентировал представитель МИД.

Предложение Польше и Литве

© Sputnik / Владимир Астапкович
Беларусь и европейские санкции: хроника десятилетий
В Беларуси довольно и терпеливо отслеживали все недружественные телодвижения в отношении страны со стороны Польши и Литвы, в ответ получили "не только ушаты грязи, попытки продавить тараном свои интересы и неприкрытое вмешательство во внутренние дела Беларуси", сказал представитель ведомства. 

"В этой связи сегодня в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы. Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах состав своих диппредставительств в Беларуси, для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18. Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси предложено последовать данному примеру", ― рассказал Глаз.

Посыл Великобритании и Канаде

Беларусь также обратила внимание на введение санкционного списка Великобритании и Канады, назвав его "ложным и контрпродуктивным посылом", поскольку данные страны применяют двойственные подходы, оценивая ситуацию у себя и своих иностранных партнеров по принципу "в своем глазу бревно не такое уж и большое", добавил представитель МИД. 

© Sputnik / Валерия Берекчиян
Евросоюз "на подтанцовке" у США: Никонов о санкциях против Беларуси

"Как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады", ― сказал Глаз.

Новая аккредитация иностранных СМИ

Также Анатолий Глаз сообщил, что с сегодняшнего дня  введено действие новое положение о порядке аккредитации иностранных СМИ в Республике Беларусь, соответствующая информация размещена на сайте внешнеполитического ведомства.

"Это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам, в этой связи все ранее выданные иностранным журналистам аккредитационные карточки прекращают свое действие", ― предупредил Глаз.

В понедельник должна начать работу в обновленном составе и формате  соответствующая комиссия МИД, которая будет осуществлять аккредитацию заново по новым правилам", сообщил представитель МИД.

Политика
В МИД рассказали, как отвечает Беларусь на санкции ЕС и отдельных стран

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции Беларуси в отношении "наиболее предвзятых и ангажированных" представителей евроинститутов и стран ЕС вводятся по принципу взаимности и вступают в силу с...
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД РБ предложил Польше и Литве отозвать послов и сократить дипприсутствие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика