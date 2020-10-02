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В МИД рассказали, чем отвечает Беларусь на санкции ЕС и отдельных стран
02.10.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Это вынужденные и логичные меры, продиктованные необходимостью естественной защиты наших национальных интересов как суверенного государства, данным шагом мы не закрываем двери для диалога и цивилизованного взаимодействия", ― уточнил Глаз.
Попытки оказания неприкрытого давления и вмешательства во внутренние дела будут иметь далеко идущие негативные последствия для всех сторон и региона в целом, акцентировал представитель МИД.
Предложение Польше и Литве
© Sputnik / Владимир Астапкович
"В этой связи сегодня в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы. Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах состав своих диппредставительств в Беларуси, для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18. Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси предложено последовать данному примеру", ― рассказал Глаз.
Посыл Великобритании и Канаде
Беларусь также обратила внимание на введение санкционного списка Великобритании и Канады, назвав его "ложным и контрпродуктивным посылом", поскольку данные страны применяют двойственные подходы, оценивая ситуацию у себя и своих иностранных партнеров по принципу "в своем глазу бревно не такое уж и большое", добавил представитель МИД.
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"Как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады", ― сказал Глаз.
Новая аккредитация иностранных СМИ
Также Анатолий Глаз сообщил, что с сегодняшнего дня введено действие новое положение о порядке аккредитации иностранных СМИ в Республике Беларусь, соответствующая информация размещена на сайте внешнеполитического ведомства.
"Это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам, в этой связи все ранее выданные иностранным журналистам аккредитационные карточки прекращают свое действие", ― предупредил Глаз.
В понедельник должна начать работу в обновленном составе и формате соответствующая комиссия МИД, которая будет осуществлять аккредитацию заново по новым правилам", сообщил представитель МИД.
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