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Белорусские ответные санкции автоматически применит и Россия - Захарова
02.10.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза начнут автоматически применяться и в России, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.
"Вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Беларуси, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Беларуси. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - сказала Захарова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Она обратила внимание на то, что белорусский ответный санкционный список, который вступил в силу, автоматически начнет применяться и в России.
Открытое давление
Захарова подчеркнула, что санкции ЕС в отношении Беларуси в Москве считают нелегитимными и нарушающими принцип невмешательства во внутренние дела.
Она добавила, что в Москве расценивают такой шаг "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны".
Официальный представитель МИД заметила, что решения, принятые в ЕС относительно Беларуси, нарушают один из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ – невмешательства во внутренние дела.
"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - подчеркнула Захарова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Обмен санкциями
Напомним,
Евросоюз осудил действия белорусских властей и ввел санкции в отношении 40 лиц, среди них – представители ЦИК и силовых ведомств республики. Санкции также ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.
Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен. В ответ на санкции Евросоюза МИД Беларуси
В свою очередь, в России неоднократно заявляли о недопустимости попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси. В Кремле утверждают, что белорусский кризис должен решиться только путем диалога внутри страны.
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Санкции Евросоюза в отношении Беларуси в Москве расценивают как "открытое и неприемлемое давление на белорусские власти".
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