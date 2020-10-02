Белорусские ответные санкции автоматически применит и Россия - Захарова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза начнут автоматически применяться и в России, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

"Вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Беларуси, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Беларуси. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - сказала Захарова.

Она обратила внимание на то, что белорусский ответный санкционный список, который вступил в силу, автоматически начнет применяться и в России.

Открытое давление

Захарова подчеркнула, что санкции ЕС в отношении Беларуси в Москве считают нелегитимными и нарушающими принцип невмешательства во внутренние дела.

Она добавила, что в Москве расценивают такой шаг "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны".

Официальный представитель МИД заметила, что решения, принятые в ЕС относительно Беларуси, нарушают один из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ – невмешательства во внутренние дела.

"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - подчеркнула Захарова.

Обмен санкциями

Напомним, выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте – Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.

Евросоюз осудил действия белорусских властей и ввел санкции в отношении 40 лиц, среди них – представители ЦИК и силовых ведомств республики. Санкции также ввели страны Балтии, Великобритания и Канада.

Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен. В ответ на санкции Евросоюза МИД Беларуси заявил об ответных рестрикциях , но решил их не публиковать "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

В свою очередь, в России неоднократно заявляли о недопустимости попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси. В Кремле утверждают, что белорусский кризис должен решиться только путем диалога внутри страны.

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