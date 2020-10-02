День решений МИД: чем удивили белорусские дипломаты 2 октября

Белорусское внешнеполитическое ведомство в пятницу второго октября удивило целым рядом громких заявлений. Помимо ответных санкций в отношении ЕС, а позднее - и в отношении Канады и Великобритании, сегодня МИД заявил об отзыве аккредитации у всех иностранных СМИ Беларуси, а также потребовал сократить число польских и литовских дипломатов.

МИД Беларуси 2 октября отчетливо дал понять, что диалога с Западом у Беларуси не получится. Пока западные страны обсуждают методы давления, которые бы помогли достучаться до властей Беларуси и показать им, что тотальное нарушение прав и свобод человека в центре Европы должно быть прекращено, белорусский МИД делает целый ряд заявлений. Каждое из которых, в принципе, дает более чем четкий сигнал того, какой будет как внешняя, так и внутренняя политика Беларуси в ближайшее время.

Санкции в ответ на санкции

Белорусский МИД 2 октября опубликовал сообщение, в котором говорится в введении в отношении ряда должностных лиц ЕС ответных санкций : сообщалось о формировании своего санкционного списка. Кто в него вошел - неизвестно. Однако, исходя из сообщения, можно сделать вывод, что все, кто попал под санкции Беларуси, окажутся в черном списке всех немногочисленных интеграционных объединений, в которые входит наша страна. То есть, как минимум, в Россию въезд таким людям также будет закрыт.

Также с сегодняшнего дня Беларусь ввела санкции в отношении должностных лиц Канады и Великобритании.

«Мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады», — сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Отметим, что никаких фамилий МИД Беларуси не публикует.

«На данном этапе мы приняли решение его не публиковать», - заявил Глаз.

Приказ отозвать послов смахивает на дипломатический скандал

Сегодня же белорусский МИД в резкой форме потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», - заявил Анатолий Глаз.

Кроме этого, послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, послам Польши и Литвы в Беларуси предложено последовать их примеру.

Впрочем, европейские дипломаты уже заявили, что отзывать послов не будут. Так, министр иностранных дел Линас Линкявичюс отметил, что что Литва воспринимает заявления белорусской стороны об отзыве посла с сожалением и разочарованием, сообщает Delfi.lt . Он отметил, что сегодня Беларусь не прислушивается ни к кому, кроме одной стороны, все остальные контакты сведены к минимум. Линкявичюс подчеркнул, что Литва не намерена отзывать своего посла в Беларуси для консультаций или сокращать штат посольства, такой же позиции придерживается и польская сторона.

Глава МИД Польши Збигнев Рау написал в Twitter , что Польша не намерена отзывать своего посла из Беларуси.

«Мы убеждены, что каналы коммуникации должны быть сохранены, и на данном этапе мы не планируем вызывать наших послов для консультаций», - отметил Рау.

Вишенка на торте: аккредитация всех иностранных СМИ аннулируется

МИД Беларуси разработал новую редакцию Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных СМИ. Старые аккредитации перестали действовать со 2 октября, получить новые можно будет, подав заявку с 5 октября. С этого дня начнет работу новый состав комиссии по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ.

«Уверены, что новое Положение позволит Министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом», - говорится в сообщении МИД Беларуси.

Анатолий Глаз, комментируя данное нововведение, отметил, что это не зачистка информационного поля, а простая переаккредитация по новым правилам. По словам представителя МИД, новое положение учитывает поступавшие в адрес министерства замечания, а также «то беспрецедентное гибридное давление в отношении Беларуси, которое при помощи медиа различной природы в последнее время было применено со стороны ряда внешних партнеров». Он отметил, что в новом положении реализовано суверенное право Беларуси на защиту информационного суверенитета.

«Я не говорю уже об открытой поддержке, как финансовой, так и организационной, со стороны, в первую очередь, наших отдельных западных контрпартнеров откровенно экстремистских медиа-ресурсов либо так называемых новым медиа. При этом, мы видим, что такая деятельность, а это уже не вмешательство, а прямое разжигание в нашем обществе, с их стороны будет продолжена и усилена», - подчеркнул Глаз, говоря о новых правилах работы зарубежных СМИ.

История вопроса

25 сентября Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии представили обновленные санкционные списки, согласованные с Литвой, против должностных лиц Беларуси, добавив в них новые фамилии. Список, который опубликовал МИД Латвии, содержит 101 фамилию (ранее их было 30). Список, опубликованный на сайте МИД Эстонии, состоит из 128 фамилий (98 новых человек).

С 31 августа Александру Лукашенко и еще 29 его приближенным чиновникам было запрещено въезжать в Литву, Латвию и Эстонию. Им запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси.

МИД Беларуси ввел ответные санкции в отношении должностных лиц стран Балтии. В списке - несколько сотен человек, кто они - не сообщается.