США ввели санкции против белорусских силовиков

Санкции касаются восьми белорусских чиновников, в числе которых – глава МВД Юрий Караев.

Об этом сообщается в пятницу, 2 октября, на сайте американского министерства финансов.

Среди других фигурантов «черного» списка: заместитель командующего внутренними войсками полковник Хазалбек Атабеков, командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, заместители министра внутренних дел Беларуси, генерал-майор милиции Александр Барсуков и генерал-майор Юрий Назаренко.

Дополняют перечень секретарь Центральной комиссии Беларуси по выборам Елена Дмухайло, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Санкции касаются людей, ответственных за результаты выборов и послевыборные события, где наблюдались многочисленные факты насилия мирных граждан.

На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто единогласие в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников. В списке - 40 чиновников, но в него не включили президента Беларуси Александа Лукашенко.

Ранее Канада и Великобритания ввели персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси. Возглавляют санкционный список Александр Лукашенко и его сын Виктор. Также сообщается, что ОБСЕ проведет независимое расследование фальсификации выборов и последующей после них эскалации насилия по отношению к гражданам Беларуси со стороны силовиков.