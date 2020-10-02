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США ввели санкции против белорусских силовиков
03.10.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Санкции касаются восьми белорусских чиновников, в числе которых – глава МВД Юрий Караев.
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Среди других фигурантов «черного» списка: заместитель командующего внутренними войсками полковник Хазалбек Атабеков, командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, заместители министра внутренних дел Беларуси, генерал-майор милиции Александр Барсуков и генерал-майор Юрий Назаренко.
Дополняют перечень секретарь Центральной комиссии Беларуси по выборам Елена Дмухайло, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
Санкции касаются людей, ответственных за результаты выборов и послевыборные события, где наблюдались многочисленные факты насилия мирных граждан.
На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто единогласие в вопросе
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Санкции касаются восьми белорусских чиновников, в числе которых – глава МВД Юрий Караев.
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