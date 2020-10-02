Конституционная реформа в Беларуси: эксперты о том, почему тянуть нельзя

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik, Алексей Стефанов. На переговорах президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября шла речь о проведении конституционной реформе в республике.

Однако чем больше проходит времени с той встречи, тем меньше слышно разговоров о внесении поправок в основной закон. В экспертном сообществе объяснили, зачем нужны легитимные перемены и какими они могут быть.

Конкуренция в политике, отношение к России

"В Беларуси общественно-политическая надстройка не соответствует экономическому базису, который сформировался за последние 10-15 лет. Что это значит? Мы привыкли считать Беларусь индустриально-государственной республикой, но в то же время половина ВВП давным-давно формируется частным капиталом. Особенно это ярко проявляется в Минске. А политическая надстройка соответствует образцам середины 90-х годов. В этом и есть главная причина белорусского кризиса", - уверен шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов.

Он считает, что политическая система не улавливала сигналы от общества, а с начала 90-х годов было уже шесть выступлений недовольных граждан, противоречия накапливались, но власть с этим ничего не делала. Акции 2020 года стали уже мощными - сформировалось ядро протеста, и это уже не маргиналы, а успешные молодые члены общества. При этом те люди, которых устраивает нынешняя общественно-политическая система, сформированная в 90-е, страдают инфантилизмом.

"Раз государство сильное, оно должно нас защищать, почему мы должны чем-то заниматься. И мы видим, что сторонники власти абсолютно пассивны", - поясняет эксперт.

Есть парадоксальная и близкая к катастрофе ситуация, когда радикальное меньшинство структурировано, понимает, что оно хочет и готово радикализировать повестку, и идти на очень жесткие шаги, полагает Семен Уралов. И этим воспользовался Запад, который последние десять лет активно выстраивал сети влияния в республике.

"Теперь мы видим, как протесты управляются из Польши именно медийно. Поэтому конституционная реформа должна включать в себя несколько контуров для выхода из кризиса. Нужно запустить хоть какую-то конкуренцию на общественно-политическом олимпе, чтобы разные социальные группы были хоть как-то представлены. Это может быть парламентское представительство, местное самоуправление, особенно в маленьких городах, выборность мэров. Нужно решить вопрос правоохранительной системы, которая зашла в кризис. Там может быть какой-то общественный контроль", - считает эксперт.

По мнению специалиста, важный момент - это отношения с Россией, "потому что острую фазу в белорусском кризисе удалось предотвратить только после того, как суверенитет Беларуси был обеспечен Россией и личным участием Владимира Путина".

"В этом направлении я считаю, что стране нужно самоопределиться по отношению к России. Потому что если откроем основной закон – Конституцию, мы увидим, что республика стремится к нейтралитету. Возникает вопрос, Беларусь союзник РФ или нет? Нужно в этом смысле решить и закрыть вопрос многовекторности. Так как она становится основной для уничтожения государственности с помощью технологий тех самых цветных революций", - заявляет Уралов.

Как только Беларусь окончательно разберется в своем отношении к России, это позволит скорректировать в том числе и экономическую политику, считает эксперт. "Потому что последние 10 лет ставили очень много задач для белорусской экономики, диверсификации по принципу треть-треть-треть (Россия, ЕС, дальние страны), но экономика устроена так и с этим ничего не сделать, что более 50%, а если считать еще и инвестиции, то до 70%, завязано на Россию".

При этом, как поясняет политолог, в России начался процесс прагматизации после того, как страна попала под санкции и внешнее давление, "поэтому любой союзник важен как цельный союзник".

Надо двигаться на снятие раскола

"Конституционная, а в более широком смысле политическая реформа в Республике Беларусь нужна. Просто оппозиция понимает под конституционной реформой одно – переход власти к ней, ставит задачу избавиться от действующего президента, а реформа – это, в первую очередь, установление реальной многопартийности. Есть какие-то партии, хорошо, пусть они как партии идут на выборы", - говорит руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Он уверен, что нужно дать возможность стать партиями движениям, которые к этому готовы, таким, как "Белая Русь". Обязательно должна появиться пророссийская партия, имеет право на появление партия, ориентирующаяся на Запад, его поддержку, его набор ценностей, "при условии полного соблюдения законов и норм".

"Проевропейская партия - эта не та партия, которая угрожает детям милиционеров и поджигает автомобили, а которая предлагает набор реформ. Например, приватизацию. Дает исчерпывающие объяснения, как сохранить страну, обеспечить занятость молодежи, повысить производительность труда. Все должно происходить в конституционном поле", - поясняет Межевич.

Изменения могут касаться и полномочий президента, об этом говорил и сам Александр Лукашенко несколько раз, напоминает эксперт.

"И реформы нужны, потом что без них нынешний кризис может оказаться затяжным. А я не думаю, что это в интересах власти, в интересах народа. Оппозиции надо дать возможность аргументированно высказаться. Но высказаться, а не обливать сотрудников ОМОНа и поджигать машины милиционеров", - уверен Межевич.

Четкое разведение дискуссий политических и действий, которые ведут за собой уголовные преследования, и есть важнейшая задача на сегодня, говорит эксперт.

"Власть в Республике Беларусь вполне может на сегодняшний день взять на себя смелость аккуратного и эффективного реформирования. И я не думаю, что можно от этого отказаться. Потому что сложилась патовая ситуация, есть серьезный раскол, значит надо двигаться на его снятие", - заключил Межевич.

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